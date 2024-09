Oprah rachète son documentaire Apple TV+ pour le mettre sous clé

L'accord pluriannuel conclu entre Winfrey et la plateforme a pris fin en 2022. Quel sera le prochain projet de Winfrey suite à la fin de cet accord ?

Tl;dr Le documentaire sur Oprah Winfrey ne sera plus diffusé sur Apple TV+.

Winfrey a racheté les droits du documentaire suite à des désaccords avec le réalisateur.

Winfrey avait conclu un accord pluriannuel avec Apple TV+, qui s’est terminé en 2022.

Le coût du rachat des droits reste incertain, estimé entre six chiffres et des millions.

Winfrey rompt avec Apple TV+

Un revirement de situation a lieu dans le monde du divertissement : le documentaire tant attendu sur Oprah Winfrey ne sera finalement pas diffusé sur la plateforme Apple TV+. La raison ? La célèbre présentatrice de télévision américaine a décidé de racheter les droits du documentaire, selon le rapport de PageSix.

Un conflit artistique à l’origine du retrait

Les détails entourant cette décision suggèrent un désaccord entre Winfrey et le réalisateur Kevin Macdonald sur le produit final. Macdonald n’aurait pas procédé aux modifications demandées par Winfrey, créant une divergence de visions. Un porte-parole de Winfrey a présenté la situation sous un jour plus diplomatique, affirmant que Winfrey considère Lisa Erspamer et Kevin Macdonald comme des réalisateurs extrêmement talentueux et qu’elle est reconnaissante pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés au projet.

Un partenariat passé avec Apple TV+

Il est important de rappeler que Winfrey a été très impliquée dans Apple TV+, ayant même pris la parole lors de son lancement. Elle avait signé un accord pluriannuel avec la plateforme et avait lancé des émissions telles que The Oprah Conversation. Cependant, leur partenariat s’est terminé en 2022.

Le coût du rachat des droits : une énigme

La question du coût de rachat des droits par Winfrey, qui est milliardaire, reste une énigme. Les estimations varient, certaines sources évoquant une somme à six chiffres, tandis que d’autres parlent de millions.