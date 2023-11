Napoléon : un film majeur à la lumière de deux autres œuvres de Ridley Scott

Malgré la difficulté du genre épique historique, deux films de Ridley Scott démontrent que le prochain film sur Napoléon saura relever le défi et marquer les esprits. Qu'en attendez-vous ?

L’attente grandit autour du film Napoléon

Le réalisateur renommé Ridley Scott est sur le point de nous offrir une nouvelle épopée historique, Napoleon, prévue pour 2023. Avec Joaquin Phoenix dans le rôle du leader français, le film suscite de grandes attentes, tant pour son histoire épique que pour les potentielles récompenses qu’il pourrait recevoir.

La filmographie riche de Ridley Scott

Ridley Scott, plus connu pour ses films de science-fiction audacieux et réussis, a toujours été fasciné par l’histoire et les histoires vraies. Ses trois derniers films – All the Money in the World, The Last Duel et House of Gucci – sont tous basés sur des événements et des personnes historiques. Napoleon, basé sur une histoire vraie, promet de poursuivre cette tendance.

Scott a fait ses preuves dans les épopées historiques

Les films Gladiator et Kingdom of Heaven illustrent parfaitement la capacité de Ridley Scott à gérer l’épopée historique Napoleon et à capturer la montée, la chute et les complexités de l’histoire de Napoléon. Ces films, remplis de récits complexes qui doivent tenir compte de l’histoire et des politiques nationales/religieuses, seront une référence utile pour Napoleon.

Un défi de taille pour Ridley Scott

Malgré l’expérience de Scott avec Gladiator et Kingdom of Heaven, le genre de l’épopée historique présente encore des défis importants pour lui avec Napoleon. Le film, basé sur des événements historiques réels, ne laissera pas beaucoup de place à l’erreur, ce qui pourrait susciter des critiques sur l’intégrité historique du film.

Face aux critiques sur l’exactitude historique de Napoleon, Ridley Scott a répondu de manière directe, déclarant au New Yorker : “Get a life.” Cependant, cela n’écarte pas la possibilité que le film reçoive des critiques négatives ou qu’il soit moins performant en raison de ses modifications. Napoleon reste donc un grand défi pour Ridley Scott.