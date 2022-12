Mythic Quest va avoir droit à une série spinoff sur Apple TV+

Apple TV+ annonce un spinoff à sa série Mythic Quest. L'occasion d'en apprendre encore davantage sur tous les protagonistes.

Comme Netflix, Amazon Prime Video et consort, Apple TV+ se doit de proposer un certain nombre de contenus originaux si le service de streaming veut conserver ses abonnés et en attirer de nouveaux. Si la plateforme de la marque à la pomme n’a pas un budget dédié aussi important que Netflix, par exemple, cela ne l’empêche pas de proposer des créations originales très intéressantes. Et le service vient d’annoncer un projet qui pourrait plaire aux fans de la série Mythic Quest.

Apple TV+ vient en effet d’annoncer une série spinoff à sa série Mythic Quest. Si le service n’a pas révélé le moindre détail concernant Mere Mortals, c’est son nom, nous savons en revanche qu’il s’agit d’une “extension” qui viendra plonger plus profondément dans les vies des employés, des joueurs et des fans qui sont impactés par Mythic Quest, le jeu fictif qui est au cœur de la sitcom du même nom.

L’occasion d’en apprendre encore davantage sur tous les protagonistes

Mere Mortals puisera son inspiration des épisodes de “départ” de Mythic Quest, comme l’indépendant “Everlight”, “Backstory” (qui se déroule en 1972) et “Quarantine”, qui montrait comment les personnages géraient les confinements mis en place à cause du Covid-19. Les scénaristes de Mythic Quest, Ashly Burch, John Howell Harris et Katie McElhenney, ont créé huit épisodes. Ashly Burch – qui interprète aussi Aloy dans les jeux Horizon de Sony – incarne Rachel dans la série originale. Les créateurs de Mythic Quest, Megan Ganz, Rob McElhenney et Charlie Day, sont, quant à eux, impliqués en tant que producteurs exécutifs.

Apple TV+ n’a pas précisé quand aura lieu le lancement de cette série Mere Mortals. La saison 3 de Mythic Quest, quant à elle, est arrivée sur la plateforme de streaming le mois dernier. Si vous cherchez une série autour du jeu vidéo, n’hésitez pas, c’est vraiment réussi !