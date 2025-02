My Hero Academia annonce officiellement un crossover avec Captain America: Brave New World de Marvel

La célèbre série My Hero Academia annonce officiellement une collaboration inédite avec l'univers Marvel, mettant en scène le légendaire Captain America dans un crossover audacieux intitulé "Brave New World".

Tl;dr Le MCU et My Hero Academia s’unissent pour une nouvelle entrée de la série Captain America.

Le héros Hawks de My Hero Academia rejoint Sam Wilson, le nouveau Captain America.

Le crossover promeut le MCU et la dernière saison de My Hero Academia.

Quand le MCU rencontre My Hero Academia

Le jour de la Saint-Valentin, l’univers cinématographique de Marvel (MCU) prévoit de faire son grand retour sur grand écran avec le quatrième opus de la série Captain America, intitulé Captain America: Brave New World. Suite à la retraite de Steve Rogers après les événements d’Avengers: Endgame, c’est à Sam Wilson de reprendre le bouclier et de lutter contre une menace gamma pour les États-Unis d’Amérique.

Un héros inattendu

Dans un twist surprenant, My Hero Academia s’associe au MCU en introduisant le héros d’anime parfait pour la tâche dans l’univers cinématographique. Hawks, alias Keigo Takami, est l’un des plus jeunes héros à avoir jamais été classé numéro deux sur la liste des meilleurs combattants de crimes de la Hero Society.

Doté d’une capacité qui le place au-dessus de Sam Wilson en termes de super-pouvoirs, le Quirk de Hawks lui permet de manipuler toutes les plumes qui composent ses ailes, les utilisant à la fois pour l’offensive et la défense sur le champ de bataille.

Le crossover tant attendu

Ce nouveau crossover ne met pas en scène Hawks contre le nouveau Captain America, mais les deux parcourent ensemble les cieux pour la première fois. Outre la promotion de la prochaine entrée du MCU, ce crossover sert également à amplifier l’enthousiasme pour la huitième et dernière saison de l’anime My Hero Academia.

Même si Hawks a perdu son Quirk à cause d’All For One qui a mis ses mains sur Keigo Takami, on peut s’attendre à ce que le héros numéro deux joue un rôle important dans la dernière saison qui arrivera plus tard cette année.

Les univers Marvel et anime continuent de se croiser

Si vous souhaitez voir comment les mondes de Marvel et de l’anime continuent de s’entrechoquer, suivez l’équipe Anime sur ComicBook.com pour toutes les dernières mises à jour sur les crossovers d’anime.