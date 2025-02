Muse : un outil qui crée des mondes 3D cohérents et dynamiques

Microsoft dévoile Muse, un modèle IA révolutionnaire qui comprend et génère des séquences de gameplay réalistes dans des mondes en 3D.

Tl;dr Microsoft a créé Muse, un modèle d’IA capable d’interagir avec des mondes 3D de manière réaliste.

Muse apprend en observant des séquences de jeu, générant des interactions cohérentes respectant la physique et les comportements des personnages.

Cette technologie pourrait être utilisée dans des secteurs comme l’architecture, le commerce et la fabrication, ouvrant de nouvelles perspectives.

Une percée dans la compréhension des environnements 3D

Les chercheurs de Microsoft ont mis au point un modèle d’intelligence artificielle révolutionnaire, nommé Muse, capable de comprendre et d’interagir avec des environnements 3D. Ce modèle a été formé en observant les données de gameplay humain issues de Bleeding Edge, un jeu de combat en arène coopératif et compétitif développé par Ninja Theory, accumulées sur une période de sept ans. Contrairement aux modèles traditionnels d’IA qui se basent sur des textes ou des images statiques, Muse développe une compréhension pratique des interactions entre objets, personnages et environnements dans des espaces tridimensionnels. Ce modèle offre une capacité unique à maintenir des comportements cohérents de physique et de personnages sur des séquences longues de gameplay, jusqu’à deux minutes.

Une approche innovante d’apprentissage par observation

L’un des aspects les plus novateurs du modèle Muse est sa capacité à apprendre uniquement à partir des données de jeu humaines. En observant les actions des joueurs dans Bleeding Edge, Muse a développé une compréhension détaillée de l’interaction entre les différents éléments d’un environnement en 3D. L’architecture du modèle, selon Katja Hofmann, responsable de la recherche chez Microsoft, est totalement agnostique aux jeux, ne nécessitant qu’un ensemble de données adapté pour fonctionner. Cela permet à Muse de générer des séquences de gameplay cohérentes, même en tenant compte de la physique complexe du jeu.

Des applications potentielles au-delà du jeu vidéo

Bien que le modèle Muse ait été initialement développé pour l’industrie du jeu vidéo, ses applications vont bien au-delà. Peter Lee, président de Microsoft Research, a évoqué son utilisation potentielle dans des secteurs variés comme l’architecture, la vente au détail et la fabrication. Muse pourrait par exemple être utilisé pour reconfigurer des espaces dans un domicile, redessiner des magasins, ou même créer des jumeaux numériques d’usines pour tester différents scénarios. Toutefois, une des limitations de cette technologie reste l’accès à des données de haute qualité, ce qui est plus facilement réalisable dans les jeux vidéo que dans d’autres environnements tridimensionnels.

L’impact sur la préservation et l’innovation dans les jeux vidéo

Dans le domaine du jeu vidéo, Microsoft explore comment Muse pourrait être utilisé pour préserver les jeux classiques en optimisant leur expérience pour des appareils modernes. Fatima Kardar, vice-présidente de l’IA pour le jeu chez Microsoft, a mentionné que cette avancée pourrait permettre de mettre à jour des titres plus anciens de manière à ce qu’ils soient compatibles avec les technologies actuelles. L’IA Muse permettrait également de générer des contenus de manière personnalisée et dynamique, offrant aux créateurs de jeux une nouvelle manière d’explorer des expériences interactives adaptées aux préférences des joueurs tout en conservant une part de créativité humaine essentielle.