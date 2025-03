Mozilla répond aux inquiétudes sur la collecte de données avec Firefox

Les récentes conditions d’utilisation de Firefox ont soulevé des questions sur la gestion des données personnelles, obligeant Mozilla à fournir des éclaircissements.

Tl;dr Mozilla a mis à jour ses conditions d’utilisation de Firefox, clarifiant l’usage des données personnelles des utilisateurs.

Mozilla a expliqué que les termes comme « non exclusif » et « libre de droits » ne signifient pas qu’elle possède les données, mais qu’elles sont nécessaires pour le fonctionnement du navigateur.

Mozilla a réaffirmé son engagement à protéger la vie privée des utilisateurs et à ne pas utiliser leurs données à des fins commerciales, comme la publicité ou l’IA.

Une mise à jour nécessaire des conditions d’utilisation

Cette semaine, Mozilla a introduit ses premières conditions d’utilisation pour Firefox. Cependant, une formulation a suscité des inquiétudes parmi les utilisateurs. La phrase indiquant que Mozilla obtiendrait une « licence non exclusive, libre de droits et mondiale » pour utiliser les informations collectées via le navigateur a provoqué un malentendu. De nombreux utilisateurs ont craint que cela donne à la société des droits trop larges sur leurs données personnelles. En réponse, Mozilla a dû préciser que ces termes étaient nécessaires pour que les fonctionnalités de base du navigateur puissent fonctionner correctement.

Des précisions sur l’utilisation des données personnelles

Mozilla a rapidement réagi en publiant une mise à jour pour clarifier que les données des utilisateurs ne sont ni revendiquées, ni utilisées à des fins commerciales autres que celles précisées dans sa politique de confidentialité. La société a insisté sur le fait que cette licence est indispensable pour le bon fonctionnement de certaines fonctionnalités du navigateur, telles que la saisie de données dans les champs de texte. Mozilla a rassuré les utilisateurs en expliquant que ces informations ne sont pas utilisées de manière intrusive et que l’entreprise ne revendique aucune propriété sur ces données.

Mozilla clarifie les notions de « non exclusif », « libre de droits » et « mondial » dans Firefox

Pour éviter toute confusion, Mozilla a expliqué les raisons derrière certains termes employés dans ses conditions. Le terme « non exclusif » signifie que les utilisateurs peuvent toujours utiliser leurs données à d’autres fins, sans que Mozilla n’en ait l’exclusivité. Le terme « libre de droits » reflète le fait que Firefox est un logiciel gratuit et que ni les utilisateurs ni Mozilla ne devraient payer pour l’utilisation de ces données dans le cadre de l’utilisation du navigateur. Quant à l’option « mondiale », elle fait référence à la disponibilité internationale de Firefox, qui permet d’accéder à Internet partout dans le monde.

Mozilla assure la transparence et la protection de la vie privée des utilisateurs

En dépit des critiques, Mozilla a réaffirmé son engagement à respecter la vie privée de ses utilisateurs. La société a expliqué que l’utilisation des données personnelles était toujours soumise à la politique de confidentialité, qui précise de manière transparente comment les données sont collectées et utilisées. Mozilla a également souligné qu’aucune utilisation des données à des fins de publicité ou d’intelligence artificielle n’était envisagée. L’entreprise a insisté sur son souhait de rester transparente quant aux données collectées et de permettre aux utilisateurs de contrôler celles qu’ils partagent.