Firefox intègre des chatbots IA dans sa barre latérale

Parmi les options disponibles, on trouve ChatGPT et Google Gemini. Vous avez déjà testé l'un de ces outils ?

Tl;dr Mozilla envisage d’implémenter plus de fonctionnalités IA dans Firefox.

Les utilisateurs peuvent ajouter des chatbots comme ChatGPT et Google Gemini.

L’usage des chatbots est entièrement optionnel et non intégré dans les fonctions de base.

D’autres fabricants de navigateurs intègrent également des chatbots dans leurs produits.

Une nouvelle ère : L’intelligence artificielle dans les navigateurs

Le futur se dessine pour les amoureux de Mozilla Firefox. Quel est-il me direz-vous ? C’est un monde où l’intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus important. De ChatGPT à Google Gemini, un petit air de futur flotte déjà sur la version expérimentale du navigateur, connue sous le nom de “Nightly build”.

À partir de cette semaine, les utilisateurs pourront intégrer différents chatbots à leur barre latérale. Si vous tombez sur un texte complexe pendant votre navigation, un simple clic droit permettra à votre chatbot préféré de simplifier l’information, de la résumer, ou de tester votre mémoire et votre connaissance de l’extrait. Pour ce faire, il vous suffit de télécharger la version Nightly de Firefox puis de vous rendre dans Paramètres > Expériences Nocturnes, d’activer l’option d’intégration de chatbot et de choisir votre chatbot préféré.

Libre choix et respect de la vie privée

Néanmoins, Mozilla précise que l’utilisation des chatbots est entièrement optionnelle et que ceux-ci ne sont pas intégrés aux fonctions fondamentales de Firefox. En d’autres termes, votre expérience de navigation ne sera pas modifiée si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité.

Une tendance à suivre

Les stratégies de Mozilla ne sont pas isolées. En effet, “D’autres fabricants de navigateurs, tels que Microsoft et Google, ont déjà intégré des chatbots comme Copilot et Gemini à Edge et Chrome respectivement.” Même Opera et DuckDuckGo commencent à intégrer des chatbots dans leurs produits.

Mozilla envisage d’ailleurs une amélioration de l’expérience des chatbots au fur et à mesure de leur développement, avant de les introduire dans les versions bêta et de sortie de Firefox. Ainsi, ces nouvelles fonctionnalités sont en constante évolution pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.