Mise à prix : un thriller haletant avec Ryan Reynolds et Jason Bateman

Retour sur l'incroyable film d'action et de suspense Mise à prix.

Tl;dr Mise à prix, un film d’action sorti en 2007, mérite une attention renouvelée.

Le film compte un casting impressionnant, dont Ryan Reynolds et Jason Bateman.

Mise à prix s’est avéré être un tremplin pour de nombreux acteurs à Hollywood.

Un regard neuf sur Mise à prix

Imaginez-vous en janvier 2007. Les cinémas ne proposent pas un grand choix de films, en dehors de ceux sortis pour la saison des prix. Parmi les options, on trouve Code Name: The Cleaner avec Cedric the Entertainer, et le remake de The Hitcher. Le 26 janvier de cette année-là, Mise à prix a été lancé. Un film d’action ultra-rythmé qui a imité le style de l’époque dans la façon dont le genre était présenté. Il est temps pour ce film d’être à nouveau sur votre liste de films à voir.

Un pitch explosif

Dans Mise à prix, un magicien de Las Vegas qui mène une double vie en tant que gangster nommé Buddy « Aces » Israel (Jeremy Piven) accepte de témoigner contre son ancien partenaire et ami, Primo Sparazza. La coopération d’Israel le placera dans le programme de protection des témoins. Avant qu’un accord ne puisse être conclu entre lui et le FBI, la nouvelle de la trahison d’Israel envers la mafia se répand et Sparazza met sa tête à prix.

Une distribution étoilée

Le véritable attrait de ce film est sa distribution impressionnante. Des acteurs comme Ryan Reynolds et Jason Bateman, qui se retrouveraient plus tard dans la comédie de 2011 The Change Up, ont joué des rôles marquants dans Mise à prix. Jason Bateman interprète Rupert ‘Rip’ Reed, un avocat qui vit la vie sur le côté sauvage en raison de ses addictions. Son cabinet d’avocats a sorti Isarel de prison, et maintenant tout est en plein chaos pour sauver la vie d’Isarel.

Des performances remarquables

La performance de Jason Bateman, bien que brève, est remarquable. Mise à prix a été libéré pendant sa participation à Arrested Development, mais il n’était pas encore vraiment un nom connu à l’époque. Quant à Ryan Reynolds, il joue un personnage central du film avec l’un des arcs les plus importants de tous les autres personnages. Reynolds, qui incarne l’agent du FBI Richard Messner, entre en action lorsque lui et son partenaire, l’agent chevronné Donald Carruthers (Ray Liotta), apprennent la prime d’un million de dollars sur la tête d’Isarel.

Un succès en demi-teinte

Mise à prix a été réalisé pour 17 millions de dollars et a reçu des critiques mitigées, mais a quand même rapporté 57 millions de dollars au box-office. En 2010, une suite directement en DVD du film a été réalisée avec Mise à prix 2. Est-ce parfait ? Pas vraiment. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder ? Absolument. Lorsque vous repensez aux thrillers des années 2000 qui ont été négligés, n’oubliez pas celui-ci.