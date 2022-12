Miraculous : un film préquel sur les origines de Ladybug

Ladybug de Miraculous débarque dès cet été au cinéma.

Réalisé par Jeremy Zag, Miraculous – Le Film va expliquer comment Marinette Dupain-Cheng est devenue Ladybug grâce au Miraculous de la Coccinelle, une paire de boucles d’oreilles qui donne le pouvoir de chance et de création. Adrien Agreste sera également de la partie. Les fans de la série animée franco-coréo-japonaise pourront comprendre comment il a hérité du Miraculous du Chat Noir, une bague qui confère le pouvoir de malchance et de destruction. Narrée en musique, leur destinée héroïque au cœur de Paris sera le fil rouge de l’histoire.

Crée par Thomas Astruc et composée de cinq saisons, la série principale Miraculous se déroule également dans la ville lumière. Ladybug et Chat Noir affrontent les Akumas, des papillons maléfiques qui transforment les parisiens en super-vilains. À l’origine de cela se trouve le Papillon, un homme mystérieux qui souhaite récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Même si Ladybug et Chat Noir font équipe, ils ignorent chacun la véritable identité de l’autre : Marinette ne sait pas que derrière le masque de Chat Noir se cache Adrien, le garçon dont elle est follement amoureuse, et Adrien, dont le cœur bat pour Ladybug, ne se doute pas qu’il s’agit de Marinette, sa camarade de classe sympa et tête en l’air.

Un trailer pour Miraculous – Le Film

ZAG Inc, Method Animation, ON Animation Studios, The Awakening Production et distribué par SND (Société nouvelle de distribution), Miraculous – Le Film sortira le 5 juillet prochain au cinéma.