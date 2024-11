Mike Flanagan dévoile les 4 adaptations cinématographiques de Stephen King les plus sous-estimées

Découvrez les 4 adaptations à l'écran de Stephen King que Mike Flanagan considère comme les plus sous-estimées de tous les temps.

Tl;dr Mike Flanagan partage ses adaptations de Stephen King les plus sous-estimées.

Flanagan est connu pour son travail dans le genre horreur.

Il mentionne des adaptations telles que « The Night Flier » et « The Dead Zone ».

Le réalisateur Mike Flanagan et les adaptations de Stephen King

Connu pour ses contributions notables à l’univers de l’horreur, le réalisateur Mike Flanagan, avec trois oeuvres adaptées de l’écrivain Stephen King à son actif, nous livre son regard sur les adaptations les plus sous-estimées de cet auteur renommé. En effet, Stephen King, considéré comme l’un des maîtres du genre, a vu près de 100 de ses œuvres adaptées à l’écran, parmi lesquelles Carrie (1976), la première adaptation de ses œuvres, The Shining (1980), Misery, récompensé aux Oscars, et les divers films Pet Sematary et IT.

Flanagan et ses adaptations de Stephen King

Flanagan, tout comme King, est considéré comme l’un des meilleurs réalisateurs modernes du genre horreur. Il a acquis une reconnaissance généralisée pour son travail à la télévision, en particulier avec son anthologie Haunting sur Netflix, ainsi que Midnight Mass et The Fall of the House of Usher, parmi d’autres. Il a également adapté plusieurs projets de King pour l’écran, notamment la suite de The Shining, Doctor Sleep, l’apparemment inadaptable Gerald’s Game et le prochain Life of Chuck, tous trois salués par la critique.

Les choix de Flanagan

Flanagan a récemment partagé avec MovieWeb ses quatre adaptations de King les plus sous-estimées. Il a d’abord mentionné l’adaptation de 1997 de The Night Flier, exprimant son sentiment qu’elle ne « reçoit pas l’appréciation qu’elle mérite« . Il a ensuite évoqué d’autres adaptations de King qui sont largement appréciées, comme The Shawshank Redemption, Stand by Me et Misery, avant de faire l’éloge de l’adaptation de Christine par John Carpenter.

Un regard éducatif et captivant

En fin de compte, Flanagan évoque The Dead Zone de David Cronenberg, estimant qu’il est « beaucoup plus percutant » à la lumière de la récente élection présidentielle américaine, et regrette qu’il ne soit pas souvent inclus dans « le haut du panier des films dont les gens parlent« . Il a même rappelé avoir réalisé une piste de commentaire pour sa sortie en 4K avec le duo The KINGSCAST Eric Vespe et Scott Wampler, dans laquelle ils ont tous partagé leur incrédulité face à son manque de popularité.