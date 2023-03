Microsoft pactise avec Ubitus pour les jeux Xbox et Activision Blizzard en cloud gaming

Les jeux Xbox et Activision Blizzard seront disponibles en cloud gaming sur le service Ubitus pendant dix ans.

Dans le cadre de ses efforts visant à rassurer les régulateurs, notamment la Competition and Markets Authority ou autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) et la Federal Trade Commission ou commission fédérale du commerce américaine (FTC), Microsoft a annoncé un nouveau partenariat stratégique dans le domaine du cloud gaming avec Ubitus, connu pour aider Nintendo avec les jeux Switch dans le cloud et qui a bénéficié d’un investissement de Sony il y a deux ans.

Microsoft and Ubitus @ubituskk, a leading cloud gaming provider, have signed a 10-year partnership to stream Xbox PC Games as well as Activision Blizzard titles after the acquisition closes. Our commitment is to give more players, more choice. — Phil Spencer (@XboxP3) March 15, 2023

Wesley Kuo, PDG d’Ubitus, a déclaré :

Nous avons l’honneur d’établir un partenariat de dix ans avec Microsoft pour que les joueurs puissent avoir accès aux jeux Xbox en streaming ainsi que les jeux d’Activision Blizzard si l’acquisition est approuvée. Cette collaboration enrichit notre bibliothèque avec des licences de premier plan et porte notre bibliothèque à plus de 1000 titres, une étape importante pour nous, tout en poursuivant notre mission d’offrir des jeux de qualité à davantage de plateformes et de joueurs dans un plus grand nombre de pays, grâce à notre solution de streaming de jeux en libre accès

Du cloud gaming pour tout le monde avec Microsoft

Microsoft réitère son affirmation selon laquelle cet accord et d’autres partenariats offriront un plus grand choix à un plus grand nombre de joueurs. Cette affirmation fait référence à l’engagement du géant américain de proposer Call of Duty aux 125 millions de Nintendo Switch et aux 25 millions d’utilisateurs de GeForce Now. Microsoft a déclaré avoir proposé à Sony un contrat de 10 ans pour que chaque nouveau jeu Call of Duty soit disponible sur les consoles PlayStation le même jour que sur les consoles Xbox – avec une parité totale en termes de contenu et de fonctionnalités.

Sony a fait valoir qu’un tel accord ne suffirait pas à répondre aux préoccupations des autorités de régulation, car il existe “une myriade de moyens par lesquels Microsoft pourrait refuser ou dégrader l’accès, qu’il serait extrêmement difficile de surveiller et de contrôler”. Les autorités de la concurrence sont également inquiets de la position de Microsoft sur les exclusivités après le rachat de ZeniMax Media et les mesures prises par la suite.