Microsoft Flight Simulator vous permet de piloter le plus gros avion jamais construit

L'Antonov An-225 Mriya reprend du service dans le jeu Microsoft Flight Simulator uniquement (pour le moment).

Il y a un an, le plus gros avion jamais construit par l’Homme était détruit durant les premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Aujourd’hui, le Antonov An-225 Mriya repart arpenter dans les cieux, mais dans Microsoft Flight Simulator. De plus, si vous achetez l’extension, vous pouvez participer à la restauration du seul et unique Mriya jamais achevé.

Le Mriya, fabriqué par l’Ukraine, était un avion de transport très gros porteur disposant de six moteurs. C’était l’appareil volant le plus lourd jamais construit et il disposait d’une envergure à nulle autre pareille : 88 mètres. Le Mriya, qui a réalisé son premier vol en 1988, avait notamment servi à transporter des navettes spatiales soviétiques, des tanks, des locomotives diesel et des dizaines de voitures en une seule fois.

Dans le jeu Microsoft Flight Simulator uniquement (pour le moment)

La fabrication d’un deuxième Mriya fut bien lancée, mais le chantier n’a malheureusement jamais abouti. Il y a aujourd’hui plusieurs projets de reconstruction de cet avion en utilisant des composants du Mriya détruit et des pièces de l’appareil non terminé. Le projet devrait coûter plus de 500 millions de dollars. Une énorme somme pour faire perdurer une légende.

La version Microsoft Flight Simulator de l’Antonov An-225 Mriya est disponible en six couleurs, dont une Xbox Aviators Club. L’engin est disponible dès à présent sur le marketplace du jeu sur PC et le sera dans les jours ou semaines à venir sur Xbox Series X|S et les versions cloud. Le Mriya coûte 20 $, et tous les bénéfices seront reversés aux efforts de reconstruction du Mriya par Antonov Corporation. Dans le même temps, iniBuilds, l’équipe derrière ce Mriya virtuel, a publié un manuel et de nombreux détails concernant l’avion sur son forum.