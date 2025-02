Microsoft expérimente des applications gratuites Office pour Windows, avec de la publicité

Microsoft expérimente des versions gratuites de Word, PowerPoint et Excel pour les utilisateurs de Windows, mais préparez-vous à être assailli par une multitude de publicités.

Tl;dr Microsoft envisage d’offrir une version gratuite de Microsoft 365.

La version gratuite serait soutenue par des publicités et aurait des limitations.

Microsoft teste actuellement cette version, sans date de sortie prévue.

Microsoft envisage une version gratuite de sa suite d’applications

Microsoft 365, qui regroupe des applications populaires telles que Word, Excel et PowerPoint, pourrait bientôt proposer une version gratuite. Cette proposition intervient alors que les prix augmentent avec l’intégration des nouveaux outils d’intelligence artificielle Copilot.

Une version gratuite avec des limitations

Selon le site technologique Beebom, Microsoft a testé une version gratuite de Microsoft 365, supportée par des publicités. Cette version permettrait aux utilisateurs de créer et d’éditer des documents Office sans avoir à souscrire à un abonnement ou à payer des frais uniques. Cependant, cette offre gratuite ne serait pas sans contraintes.

Pour commencer, cette version comporterait une bannière publicitaire permanente dans toutes les applications. Ces publicités, sponsorisées par Microsoft, ne pourraient être supprimées qu’en optant pour un abonnement premium. De plus, une publicité vidéo de 15 secondes serait diffusée toutes les quelques heures, bien qu’elle puisse être mise en sourdine.

Des limitations notables

D’autres limitations incluent l’impossibilité de sauvegarder les documents localement. Les utilisateurs devraient utiliser OneDrive pour sauvegarder leurs fichiers. Bien que OneDrive soit accessible de n’importe quel appareil et offre 5 Go de stockage en nuage gratuit, cette option pourrait ne pas convenir à ceux qui préfèrent sauvegarder leurs fichiers localement.

En outre, l’accès à d’autres fonctionnalités, telles que l’installation de compléments, le formatage avancé, la dictée et plus encore, serait également limité. En somme, la version gratuite de Microsoft Office pour Windows offrirait uniquement les fonctions de base, telles que l’écriture et l’édition.

Des tests en cours, mais pas de lancement prévu

Interrogé par PC World, Microsoft a confirmé les tests de cette version gratuite, mais a précisé qu’elle ne serait pas disponible pour les consommateurs de sitôt : « Microsoft a effectué des tests limités », a déclaré l’entreprise. « Actuellement, nous n’avons pas l’intention de lancer une version gratuite de Microsoft Office supportée par la publicité. »

Malgré ces limitations, une version gratuite de Microsoft Office pourrait être d’une grande aide pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui n’utilisent ces applications que de temps en temps. Les plans de lancement de cette version restent cependant incertains.