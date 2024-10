Microsoft dévoile un nouveau casque sans fil pour la Xbox

De plus, cette version est livrée avec une licence Dolby Atmos gratuite, une caractéristique absente des versions précédentes.

Tl;dr Microsoft annonce un nouveau casque Xbox sans fil avec une licence Dolby Atmos gratuite.

Des améliorations notables incluent une durée de vie de la batterie de 20 heures.

Le casque est actuellement disponible à l’achat pour 110$.

Le nouveau casque Xbox sans fil de Microsoft

Microsoft, le géant américain de la technologie, a récemment dévoilé son nouveau casque Xbox sans fil. Cette nouvelle version se distingue par plusieurs améliorations notables, y compris une licence Dolby Atmos offerte et une autonomie de batterie accrue.

Une licence Dolby Atmos offerte

En effet, ce nouveau modèle de casque Xbox sans fil est livré avec une licence Dolby Atmos sans frais supplémentaires. À noter que ce privilège n’était pas inclus dans les versions précédentes du casque et nécessitait un achat séparé de 15$. De plus, cette licence peut couvrir jusqu’à 10 appareils Windows ou Xbox. Microsoft avait précédemment annoncé une fenêtre d’exclusivité avec Dolby pour le Dolby Atmos et le Dolby Vision. Cependant, cela s’est avéré inexact. Malgré cette erreur, le fait que cette licence soit maintenant incluse pourrait inciter davantage de personnes à essayer cette technologie.

Des améliorations notables

Outre la licence Dolby Atmos, le nouveau casque sans fil de Microsoft présente d’autres améliorations significatives. Notamment, une autonomie de batterie plus longue, qui selon Microsoft, peut durer jusqu’à 20 heures de jeu. De plus, le microphone a été amélioré avec une technologie d’isolation vocale et un auto-mute amélioré pour éviter que les bruits ambiants ne gâchent la sortie audio. Après tout, une communication claire est essentielle pour coordonner l’équipe et gagner la partie.

Disponibilité et Prix

Actuellement, le nouveau casque Xbox sans fil de Microsoft est disponible pour l’achat au prix de 110$. Bien que Microsoft n’ait pas précisé les régions où il est en stock, il est disponible dans certaines régions, en ligne et chez les détaillants.