Microsoft accuse Google de financer secrètement une campagne de lobby déguisée

La société affirme que la Coalition Open Cloud est une initiative visant à nuire à ses activités commerciales.

Tl;dr Microsoft accuse Google de financer une campagne pour le discréditer.

Google aurait recruté des fournisseurs de cloud européens pour mener cette campagne.

Microsoft dénonce une tentative de Google de déstabiliser son activité de cloud computing.

Les accusations de Microsoft envers Google

Microsoft a récemment lancé des accusations sérieuses contre Google. Dans un billet de blog rédigé par Rima Alaily, l’adjointe du conseiller général de Microsoft, l’entreprise prétend que Google a financé une campagne par procuration visant à la discréditer aux yeux des autorités réglementaires et des décideurs politiques de l’Union européenne et au-delà.

Une campagne déguisée

Microsoft affirme que Google a engagé une agence de lobbying en Europe pour créer et gérer l’Open Cloud Coalition, une organisation composée de fournisseurs de services cloud, de dirigeants du secteur et de parties prenantes. Selon Microsoft, Google a recruté un petit nombre de fournisseurs de cloud européens pour servir de visage public à cette campagne qui devrait bientôt être lancée. « Il reste à voir ce que Google a proposé aux petites entreprises pour les rejoindre, que ce soit en termes de liquidités ou de remises », dit Microsoft.

Objectif de Google : discréditer Microsoft

Microsoft soutient que Google prévoit de se présenter comme un simple membre de l’Open Cloud Coalition, plutôt que comme son leader et son principal bailleur de fonds. Microsoft indique également l’implication de Nicky Steward, qui a co-rédigé une plainte contre Microsoft et Amazon Web Services dans le cadre de l’enquête antitrust en cours au Royaume-Uni sur le marché des services cloud.

La réaction de Google

Un porte-parole de Google a déclaré à Engadget : « Nous avons été très publics sur nos préoccupations concernant les licences cloud de Microsoft. Nous et beaucoup d’autres pensons que les pratiques anticoncurrentielles de Microsoft enferment les clients et créent des effets négatifs en aval qui impactent la cybersécurité, l’innovation et le choix ».

Microsoft estime que les actions de Google visent à déstabiliser son activité de cloud computing dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. La société de Redmond ajoute que cette campagne intervient à un moment où Google fait face à une pression réglementaire accrue, avec au moins 24 enquêtes antitrust à travers le monde.