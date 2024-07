Michelle Obama dans NCIS : entre réalité et fiction

L'ancienne Première Dame des États-Unis, Michelle Obama, est apparue dans la série télévisée NCIS de CBS pour promouvoir l'initiative "Joining Forces" qui soutient les familles de militaires afin sensibiliser et encourager le public à soutenir cette cause.

Tl;dr Michelle Obama a fait une apparition dans NCIS.

Elle est apparue pour promouvoir une initiative bipartite pour les familles militaires.

Michelle Obama joue son propre rôle dans l’épisode 22 de la saison 13.

La série NCIS mêle réalité et fiction avec des références politiques.

Pourquoi Michelle Obama est apparue dans NCIS ?

Michelle Obama, ancienne Première Dame des États-Unis, a marqué l’univers du divertissement en faisant une apparition remarquée dans la célèbre série NCIS. Cette incursion dans le monde de la fiction n’est pas anodine pour une série qui, depuis ses débuts, a su jouer sur l’interaction entre le réel et l’imaginaire.

Une série qui flirte avec la politique

C’est en effet un trait caractéristique de NCIS que de mêler dans ses intrigues des personnalités politiques réelles. Ainsi, dès le premier épisode, une séquence télévisée du président George W. Bush était diffusée avant que l’acteur Steve Bridges ne le remplace à bord d’Air Force One. Michelle Obama n’a donc pas dérogé à cette règle en jouant son propre rôle dans la série.

Une apparition symbolique

Le caméo de Michelle Obama dans l’épisode « Homefront » de la saison 13 s’inscrit dans une démarche de promotion d’une initiative bipartite en faveur des familles militaires, pilotée par elle-même et l’ancienne Seconde Dame, Dr. Jill Biden. Si la série a su éviter le plus possible les sujets politiques de surface, cette apparition de Michelle Obama n’a pas fait exception à cette règle.

L’histoire de cet épisode tourne autour d’une famille confrontée à une invasion de leur domicile pendant que le père est déployé en Irak. Les agents du NCIS enquêtent sur l’affaire et découvrent que la famille fait face à plus de difficultés que celles qui apparaissent en surface. C’est dans ce contexte que Michelle Obama intervient.

Une réception mitigée

La participation de Michelle Obama a suscité des réactions contrastées au sein du public de NCIS, qui compte de nombreux spectateurs conservateurs et ruraux. Mark Horowitz, le réalisateur de la série, a commenté dans une interview avec The Hollywood Reporter :

Certaines personnes ont vraiment réagi très positivement à l’émission, et puis d’autres personnes n’ont pas aimé voir Michelle Obama dans l’émission.