Meurtre et mystère en Thaïlande : la bande-annonce de la saison 3 de The White Lotus promet un grand suspense

La nouvelle bande-annonce de la troisième saison de The White Lotus tease un cocktail explosif de meurtre et de mystère se déroulant en Thaïlande.

Tl;dr La saison 3 de The White Lotus arrive en Asie pour la première fois.

Des visages familiers et de nouveaux arrivants séjourneront dans le complexe thaïlandais.

La saison explorera le contraste culturel et économique entre les voyageurs occidentaux et les employés thaïlandais.

L’Asie ouvre ses portes à The White Lotus

Le paradis est presque à notre portée. La saison 3 de The White Lotus s’apprête à faire découvrir l’Asie aux fans de la populaire anthologie HBO pour la première fois. Plus précisément, c’est un hôtel de luxe et un centre de bien-être en Thaïlande qui serviront de cadre à cette nouvelle saison, dont la première est prévue pour le dimanche 16 février. Le public a eu un avant-goût non seulement de ce somptueux établissement mais aussi des nouveaux vacanciers excentriques grâce à une toute nouvelle bande-annonce officielle pour la troisième saison de ce drame primé aux Emmy.

De nouveaux visages et des retours attendus

Les invités du complexe thaïlandais seront un mélange de nouveaux venus dans la série et de visages familiers. Parmi eux, nous retrouverons Natasha Rothwell, qui revient dans le rôle de la directrice du spa, Belinda Lindsey. En Thaïlande pour apprendre les astuces et conseils de bien-être à rapporter à la station The White Lotus de Maui de la première saison, elle sera accompagnée d’un couple à grande différence d’âge interprété par Walton Goggins et Aimee Lou Wood, d’un groupe d’amies incarné par Carrie Coon, Leslie Bibb et Michelle Monaghan, et d’une famille du Sud menée par Jason Isaacs et Parker Posey.

Des intrigues et des tensions à prévoir

Des dialogues inquiétants laissent entendre que les visiteurs vivront bien plus que de simples moments de tranquillité dans le complexe. « À la fin de la semaine, vous serez une personne complètement différente« , promet l’un des personnages. Un autre ajoute : « Tous ceux qui viennent en Thaïlande fuient quelqu’un ou cherchent quelqu’un. »

Comme le veut la tradition de The White Lotus, leur retraite relaxante est perturbée par de mystérieux messages textes et des intrus masqués armés de pistolets. Le riche homme d’affaires Timothy Ratliff, interprété par Jason Isaac, semble être au cœur de l’intrigue : « Nous sommes pauvres maintenant et papa va aller en prison« , hurle-t-il au téléphone. Ses problèmes financiers secrets seraient-ils la cause de tout ce drame ?

Une saison riche en contrastes et en révélations

Mais ce ne sont pas seulement les clients de l’hôtel qui vivront des moments difficiles cette saison. Comme pour les précédentes saisons du drame HBO, la troisième saison explorera le contraste culturel et économique entre les voyageurs occidentaux fortunés et les employés thaïlandais chargés de les servir, notamment Lalisa Manoba, Tayme Thapthimthong et Lek Patravadi.