Mettez à jour vos appareils Apple aussi vite que possible

Apple a publié tout récemment de nombreuses mises à jour de sécurité. À installer d'urgence.

Il y a quelques jours, Apple a publié une série de patches de sécurité pour de nombreux appareils – iPhone, iPad, Mac et Apple Watch -. Si vous avez un appareil Apple, il y a de fortes chances que ces mises à jour vous concernent. Et vous devriez installer lesdites mises à jour le plus rapidement possible, dans la mesure où Apple a confirmé que deux failles de sécurité corrigées dans ces versions ont déjà été exploitées par des personnes malveillantes. Vous devriez donc ne pas attendre.

Que trouve-t-on dans ces nouveaux correctifs de sécurité ?

Le premier vient corriger un problème dans le kernel, problème qui permet à des personnes malveillantes d’exécuter du code avec des privilèges au plus bas niveau. Autrement dit, cela permet à un tiers d’exécuter le code de leur souhait sans aucune restriction sur votre appareil. Ce qui n’est pas une bonne chose, vous en conviendrez. Apple a confirmé que ce bug a déjà été exploité dans des versions d’iOS antérieures à iOS 15.7. L’entreprise n’est pas au courant de potentielles exploitations sur des versions plus récentes d’iOS, macOS ou watchOS, mais ces systèmes restent vulnérables.

Le deuxième correctif concerne WebKit, le framework qui permet aux développeurs d’afficher des pages web sur les appareils Apple. Ce problème permet aussi à des tiers d’exécuter arbitrairement du code sur votre appareil si vous chargez un certain contenu web. Apple a confirmé que ce problème a déjà été exploité, sans pour autant spécifier les plateformes. Pour la sécurité de votre appareil, et la vôtre, mettez à jour aussi rapidement que possible !

Quels appareils Apple ont droit à ces correctifs ?

Cette mise à jour de sécurité, comme les autres, impacte davantage d’appareils qu’une mise à jour Apple “standard”. Si Apple a cessé le support logiciel pour certains appareils (ce qui signifie qu’ils n’ont plus droit aux nouvelles fonctionnalités), l’entreprise en prend encore beaucoup en charge avec les mises à jour de sécurité.

Voici ci-dessous les mises à jour en question :

Ces mises à jour de sécurité apparaitront sur votre appareil comme n’importe quelle mise à jour logicielle : vous les trouverez sur votre iPhone et iPad en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, sur mac dans Réglages système > Général > Mise à jour logiciel ou Préférences système > Mise à jour logicielle et sur votre Apple Watch dans Général > Mise à jour logicielle sur l’app Watch ou Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre montre.