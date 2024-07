MetaMask lance un nouveau Delegation Toolkit pour une intégration Web3 sans effort

Consensys, l'entreprise à l'origine de la célèbre plateforme MetaMask, a lancé une gamme d'outils destinés à faciliter l'adaptation des nouveaux utilisateurs au web3.

TL;DR Présentation du Delegation Toolkit pour faciliter le développement DApps.

Outils intégrés pour une expérience utilisateur simplifiée et sans frais supplémentaires.

MetaMask améliore constamment ses services, y compris sa sécurité.

Un tout nouvel outil conçu pour simplifier et rendre plus abordable le développement de dApps, applications décentralisées, a été dévoilé lors de l’événement EthCC. Ce Delegation Toolkit, supprime le besoin d’interaction avec les portefeuilles traditionnels, élimine le besoin d’extensions supplémentaires et aide les utilisateurs à accéder instantanément à des dApps sans avoir à gérer de phrases de récupération ou à faire face à des fenêtres pop-up et des confirmations.

Ouvrir les portes de la blockchain

En simplifiant le développement de contrats intelligents et en réaffectant les coûts de gaz, les développeurs peuvent créer des dApps plus conviviaux. Comme l’a affirmé Dan Finlay, co-fondateur de MetaMask, « vous pouvez maintenant avoir des flux ininterrompus au sein du site web ». Cette initiative a le potentiel d’attirer un public plus large, rendant la technologie blockchain plus inclusive et attrayante.

Prise en charge native et enrichissement continu

Le toolkit prend naturellement en charge toutes les chaînes de la machine virtuelle Ethereum (EVM) telles qu’Arbitrum, Avalanche, Base, Linea, Optimism, et Polygon. Ainsi, dans un « effort continu pour améliorer MetaMask », les fonctionnalités de Wallet Guard, une application de sécurité récemment acquise, seront intégrées à MetaMask. Parmi ces fonctionnalités figurent la détection en temps réel des arnaques et des dispositifs de vidage de portefeuilles.

Un regard vers l’avenir

Après un partenariat avec Revolut, la néo-banque européenne, qui simplifie l’achat de cryptomonnaies directement depuis le portefeuille, MetaMask teste également des transactions sur le réseau de paiement de Mastercard. Il est clair que MetaMask continue d’améliorer sa structure globale tout en cherchant de nouvelles voies pour le futur de la finance décentralisée. Ce nouvel outil, le Delegation Toolkit, en est un exemple frappant.