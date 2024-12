Meta travaille sur un correctif après la mise à jour qui a rendu inutilisables les casques Quest

Meta est actuellement en train de développer une solution pour résoudre un problème majeur : une mise à jour logicielle qui a rendu inutilisables les casques de réalité virtuelle Quest.

Meta répond à un problème de mise à jour logicielle

Après avoir reçu de nombreuses plaintes, Meta, l’entreprise autrefois connue sous le nom de Facebook, a annoncé travailler sur un défaut majeur concernant une mise à jour logicielle qui a rendu inutilisables certains casques de réalité virtuelle Quest 2, Quest 3 et Quest 3S.

Un problème qui a suscité la grogne des clients

La colère des clients s’est amplifiée lorsque Meta a initialement refusé d’adresser le problème pour les appareils hors garantie. C’est ce qu’a rapporté le média américain The Verge. Toutefois, face à l’ampleur de la grogne, la société a dû changer de cap.

Un revirement de situation

Désormais, Meta semble prendre le problème en main. Dans son centre d’aide, l’entreprise a écrit : « Nous avons découvert un problème de mise à jour logicielle qui a rendu certains casques Quest 2/3/3S inutilisables et incapables de démarrer correctement. Nous travaillons activement à résoudre le problème pour tous les utilisateurs. » De plus, certains clients ont mentionné sur Reddit avoir reçu un courriel confirmant que la société offrirait un service après-vente hors garantie pour rectifier son erreur.

Le problème remonte à début décembre

Le problème a été signalé pour la première fois le 6 décembre, lorsque Meta a annoncé que des mises à jour logicielles affectaient les appareils Quest 3S. La mise à jour en question inclut des fonctionnalités comme un bureau virtuel, un suivi des mains plus rapide, un appariement plus facile avec les PC Windows 11 et plus encore.

En conclusion, la société semble désormais déterminée à résoudre ce problème, en dépit de l’irritation initiale des clients. Une attitude qui, espérons-le, saura rassurer les utilisateurs de ces casques de réalité virtuelle.