Meta interdit les comptes de suivi de jets privés sur Instagram et Threads

Meta met fin au suivi des vols privés des célébrités

Les célébrités peuvent désormais voyager en privé sans se soucier d’être pistées. Meta a en effet décidé de fermer plusieurs comptes Instagram et Threads dédiés à la traque des jets privés des célébrités, selon TechCrunch.

Une mesure de protection de la vie privée

La firme a justifié cette mesure en invoquant la protection de la vie privée : « Nous avons désactivé ces comptes en raison de leur violation de notre politique de confidentialité et pour prévenir les risques de préjudice physique à l’égard des individus », a indiqué Meta à la publication. Les comptes supprimés incluaient ceux suivant les déplacements de Taylor Swift, Bill Gates et même Mark Zuckerberg, le dirigeant de Meta.

Jack Sweeney, le traqueur de célébrités

Jack Sweeney, un étudiant dans la vingtaine à l’origine de ces comptes, a confirmé cette nouvelle sur son compte personnel. Ce n’est pas la première fois que Sweeney se heurte à la polémique. En 2022, Elon Musk avait suspendu son compte @ElonJet, qui suivait les vols de Musk, sur la plateforme alors appelée Twitter. Sweeney avait alors créé un autre compte, @ElonJetNextDay, pour continuer à publier les vols de Musk avec un retard d’une journée. Un an plus tard, les avocats de Taylor Swift lui envoyèrent une lettre de cessation et d’abstention, déclarant : « Cela peut être un jeu pour vous, ou un moyen d’acquérir richesse ou célébrité, mais c’est une question de vie ou de mort pour notre cliente« .

Le défi de la confidentialité

En mai, le travail de Sweeney est devenu plus complexe suite à une décision de l’administration Biden. Celle-ci a en effet permis à quiconque possède un avion privé de garder ses données d’enregistrement confidentielles. Malgré cela, Sweeney assure que des astuces et d’autres recherches rendent la tâche toujours réalisable.