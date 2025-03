Meta et Internet Society s’unissent pour élargir l’accès à internet à l’échelle mondiale

Meta s'associe à l'Internet Society pour étendre l'accès à internet à l'échelle mondiale, dans le but de connecter davantage de personnes et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour tous, quelle que soit leur localisation géographique.

Tl;dr Meta et l’Internet Society lancent l’Initiative de Co-Financement pour la Connectivité.

30 millions de dollars seront investis dans le développement d’infrastructures internet d’ici 2030.

L’initiative cible spécifiquement les communautés négligées par les fournisseurs commerciaux.

Meta et l’Internet Society s’engagent pour la connectivité mondiale

Un partenariat prometteur a été annoncé lors du Congrès Mondial de la Mobilité à Barcelone, en Espagne. Meta, anciennement Facebook, joint ses forces à celles de l’Internet Society pour lancer l’Initiative de Co-Financement pour la Connectivité. Cette initiative vise à élargir l’accès à internet à l’échelle mondiale, en mettant l’accent sur les communautés négligées par les fournisseurs commerciaux.

Un investissement significatif pour une cause majeure

Les partenaires s’engagent à investir 30 millions de dollars d’ici à 2030 pour financer le développement d’infrastructures dans diverses communautés. L’accent sera mis sur celles qui sont souvent négligées ou intentionnellement ignorées par les fournisseurs commerciaux. En outre, une partie de l’investissement sera consacrée à des programmes de formation visant à améliorer le savoir-faire technique des groupes marginalisés.

Des solutions centrées sur la communauté

En plus de l’infrastructure, l’initiative prévoit de financer des solutions axées sur la communauté dans les zones mal desservies. Elle soutiendra également les réseaux locaux qui créent des emplois. Sally Wentworth, présidente et PDG de l’Internet Society, a déclaré : « Cette nouvelle Initiative de Co-Financement pour la Connectivité, soutenue par Meta, est un exemple primordial d’action collective qui aidera à fournir un accès significatif à plus de 2 milliards de personnes à travers le monde qui ont un accès insuffisant ou inexistant à Internet. »

Un appel à l’action pour les partenaires potentiels

Meta n’est que le premier partenaire de l’Internet Society pour cette initiative. L’organisation à but non lucratif lance un appel pour trouver d’autres partenaires capables de contribuer à l’expansion de ce fonds. Cette initiative ambitieuse pourrait jouer un rôle déterminant dans la réduction de la fracture numérique et la création d’une société numérique plus équitable.