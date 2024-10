Meta et GoFundMe s’associent pour simplifier les dons sur les réseaux sociaux

Les collectes de fonds partagées afficheront désormais des mises à jour en temps réel.

Tl;dr Partenariat entre Meta et GoFundMe pour faciliter les dons caritatifs.

Des améliorations interactives pour les donateurs potentiels sont introduites.

Intégration fluide avec Instagram Stories et disponibilité prochaine dans plusieurs pays.

Un pas en avant pour la solidarité numérique

En ces temps où la solidarité s’exprime de plus en plus via les réseaux sociaux, Meta s’associe avec GoFundMe pour simplifier et améliorer l’expérience des utilisateurs désireux de soutenir des causes caritatives. Cette alliance apporte une série d’innovations, impactant à la fois Instagram et Facebook, qui vont au-delà de la simple possibilité de partager des liens GoFundMe sur les réseaux sociaux.

Une expérience interactive pour les donateurs

Le fruit de cette collaboration est l’introduction de liens GoFundMe améliorés, créant une « expérience interactive pour les donateurs potentiels », selon les entreprises. Parmi les nouveautés, un bouton de don grand et audacieux redirige les utilisateurs vers la page officielle GoFundMe pour finaliser leur transaction. Les publications sur les réseaux sociaux deviennent également dynamiques, se modifiant en temps réel au fur et à mesure que le montant des fonds collectés et le nombre de donateurs fluctuent.

Une intégration sans couture avec Instagram Stories

Mais ce n’est pas tout. GoFundMe profite également d’une intégration « sans couture » avec Instagram Stories. Tim Cadogan, PDG de GoFundMe, a déclaré dans un communiqué de presse que cette initiative vise à « donner aux organisations les outils pour inspirer une nouvelle génération de supporters à faire une différence pour les causes qui leur tiennent à cœur ».

Disponibilité et efforts passés

Il est important de noter que ces nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Australie, l’Irlande, le Canada et le Royaume-Uni. Ce partenariat s’inscrit dans une série d’efforts des sites de réseaux sociaux pour faciliter les dons caritatifs. Rappelons qu’en 2021, Instagram a permis à ses utilisateurs de créer des collectes de fonds en groupe et a ajouté des stickers de dons bien avant cela.