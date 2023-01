Mercedes devient le premier constructeur automobile certifié Niveau 3 aux États-Unis

Mercedes est le premier constructeur auto avec un système d'aide à la conduite de Niveau 3 aux États-Unis. Uniquement valable dans l'État du Nevada à l'heure actuelle.

Au CES il y a quelques semaines, Mercedes annonçait qu’il serait le premier constructeur automobile à obtenir la certification pour un système d’aide à la conduite automatisé (ADAS) de Niveau 3 de la part du SAE. Ceci est devenu officiel tout récemment, la marque ayant confirmé que son ADAS Drive Pilot est désormais conforme avec le Chapter 482A du Nevada, lequel régit l’utilisation des technologies des véhicules autonomes sur les routes de l’État. Cela fait du Drive Pilote le seul système de Niveau 3 légal aux États-Unis à l’heure actuelle.

Mercedes est le premier constructeur auto avec un système d’aide à la conduite de Niveau 3 aux États-Unis

Les capacités de ce Niveau 3, comme définies par la National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA), permettent au véhicule de gérer “tous les aspects de la conduite” une fois engagées, mais requièrent toujours que le conducteur reste attentif pour reprendre le contrôle le cas échéant. C’est un grand pas par rapport aux systèmes de Niveau 2 que nous avons aujourd’hui avec les Full Self-Driving de Tesla, le Blue Cruise de Ford ou encore le Super Cruise de GM. Tous sont des systèmes tout à fait capables sur autoroute, mais le conducteur doit rester très attentif, notamment en gardant les mains sur le volant et il reste responsable de ce que l’ADAS fait lorsqu’il est activé.

Le système Drive Pilot de Mercedes, quant à lui, peut, “sur des sections adaptées et même lorsque le trafic est dense”, gérer les situations pare-choc contre pare-choc jusqu’à 65 km/h sans que le conducteur n’ait à garder les mains sur le volant. Une fois engagé, le système garde sa voix, reste dans le flux, navigue jusqu’à la destination programmée dans le GPS et peut même réagir à “des situations de trafic inattendues et les gère de manière indépendante, c’est-à-dire via des manœuvres d’évitement dans la voie ou en freinant.”

Uniquement valable dans l’État du Nevada à l’heure actuelle

Pour cela, le système Drive Pilot utilise de nombreux capteurs disséminés dans tout le véhicule, y compris des caméras, un LiDAR, des capteurs radar et à ultrasons ainsi que des microphones pour garder une oreille sur l’approche des véhicules d’urgence. Le système compare même ses données obtenues à bord avec ce qu’il reçoit du GPS pour s’assurer de toujours savoir où le véhicule est sur la route.

Drive Pilot n’est, pour l’heure, disponible que sur la Classe S et la Berline EQS de 2024. Ces deux véhicules devraient arriver sur les routes dans le courant du second semestre de cette année.