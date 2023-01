Les propriétaires de voiture Tesla devraient bientôt pouvoir ôter leurs mains du volant

Le FSD de Tesla pourrait bientôt être plus permissif. Elon Musk laisse entendre qu'il ne sera plus obligatoire de garder les mains sur le volant.

Le Full Self-Driving (FSD) de Tesla regroupe un ensemble de fonctionnalités permettant à la voiture de se conduire toute seule dans certains cas. Une mesure de sécurité empêche cependant à l’heure actuelle les conducteurs d’enlever leurs mains du volant, mais le PDG de l’entreprise, Elon Musk, a affirmé qu’une mise à jour arrivera bientôt pour la désactiver.

La fonctionnalité en question oblige le conducteur à garder constamment ses mains sur le volant ; dans le cas contraire, la voiture demande de faire bouger le volant de temps à autre et rappelle de toujours garder son attention sur la route.

Récemment, un utilisateur de Twitter suggérait que “les utilisateurs avec plus de 10 000 miles en FSD Beta devrait pouvoir désactiver cette fonctionnalité de sécurité”. Elon Musk s’est dit d’accord avec cette idée, et précisait qu’une mise à jour (apportant précisément cette possibilité) allait arriver en janvier.

Avec cette mise à jour, les conducteurs de Tesla devraient donc pouvoir activer le FSD et retirer complètement leurs mains de la voiture pendant que celle-ci se conduit. Certains se sont dits très enthousiastes à cette idée, mais l’on ne peut s’empêcher de se demander si le FSD est suffisamment mature pour être opérationnel sur les routes publiques.

Tesla a cependant une autre option pour s’assurer que le conducteur fait bien attention à la route : la caméra embarquée dans l’habitacle devrait permettre d’alerter ou même de freiner si le système détecte un conducteur inattentif. Il y a malheureusement plusieurs problèmes avec cette approche. Tout d’abord, tous les véhicules Tesla ne sont pas équipés de cette caméra, ce qui signifie que les propriétaires de ces voitures ne pourraient pas désactiver la mesure de sécurité.

Et plus important, un rapport de Consumer Reports datant de décembre 2021 (et mis à jour en juin 2022) signalait que cette solution n’était pas adéquate, ne permettant pas de garantir que le conducteur prête attention à la route. Nul ne sait cependant si Tesla a amélioré ce système depuis lors.

Le FSD de Tesla (encore estampillé “bêta” par Tesla) est un ensemble de fonctions permettant au conducteur de saisir une destination dans le système de navigation de la voiture et de laisser celle-ci naviguer jusque-là, mais le conducteur doit rester attentif et pouvoir reprendre le contrôler à tout moment. Le FSD fut initialement disponible à un tout petit nombre de clients, avant d’être étendu à celles et ceux qui répondaient au “Safety Score”. En novembre dernier, il était accessible à tous les propriétaires ayant une voiture compatible.