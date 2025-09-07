Matthew McConaughey prêt à reprendre le rôle de Rust Cohle dans True Detective à une condition

Matthew McConaughey, célèbre pour son rôle marquant de Rust Cohle dans la série True Detective, a récemment évoqué la possibilité de reprendre ce personnage culte, précisant toutefois qu’il accepterait uniquement sous une condition bien définie.

Un duo mythique pour une série culte

Difficile d’oublier le choc provoqué, il y a déjà plus d’une décennie, par la première saison de True Detective sur HBO. Dès janvier 2014, les téléspectateurs ont été happés par cette atmosphère étrange et pesante, portée par le tandem exceptionnel formé par Matthew McConaughey et Woody Harrelson. À la fois sombre et stylisée, l’intrigue nous plongeait dans une Louisiane hantée par des rituels occultes, offrant à la télévision un récit criminel imprégné d’accents lovecraftiens.

L’art du monologue selon McConaughey

Ce qui distinguait avant tout cette première saison, c’était la capacité de McConaughey, en détective Rust Cohle, à livrer des monologues hallucinés. Qui n’a pas encore en tête cette réflexion devenue culte : « le temps est un cercle plat » ? L’acteur s’interrogeait lui-même sur la sincérité profonde de son personnage, oscillant entre mysticisme et cynisme. Mais au fond, ce sont ces envolées verbales, parfois brillantes, parfois déroutantes, qui donnaient tout leur relief au rôle.

Pistes pour un retour… mais pas à n’importe quel prix

Dans une récente interview accordée à Variety, l’idée d’un possible retour de Rust Cohle a ressurgi. Si McConaughey se dit ouvert à l’idée de reprendre ce personnage marquant, il pose cependant une condition non négociable : retrouver la force scénaristique et l’originalité du script initial écrit par Nic Pizzolatto. Il confie ainsi : « On a frappé juste lors de la première saison. Mais si on me proposait un scénario avec ce même feu, cette même singularité… j’y retournerais sans hésiter. »

L’importance du sous-texte pour incarner un rôle

Pour comprendre cette exigence, il faut se pencher sur la méthode de travail de l’acteur texan. À chaque nouveau projet, il s’attache à construire ce qu’il nomme le « monologue intérieur » du personnage – qu’il soit exprimé ou simplement sous-entendu. Comme il l’explique à Variety, « Tous les rôles que j’endosse doivent avoir leur monologue personnel, explicite ou non. Cela précède même tout dialogue. » Autrement dit : sans profondeur psychologique authentique, impossible pour lui de se réinvestir pleinement.

Même si certains estiment que Rust Cohle a livré tout ce qu’il avait à dire lors de sa première apparition – canette triturée comprise –, le potentiel d’un nouvel acte fascine toujours autant. Après tout, dans le roman policier comme à la télévision, on ne se lasse jamais vraiment des grandes figures hantées par leurs propres énigmes.