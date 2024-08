Matt Damon veut une suite pour un cultissime film de poker

Dans Rounders du réalisateur John Dahl, un talentueux joueur de poker, Mike McDermott, doit retourner au jeu pour aider un ami endetté et affronter un impitoyable créancier. Le film explore la tension entre la passion de Mike pour le poker et son désir de mener une vie stable.

Matt Damon espère une suite pour Rounders

Le célèbre acteur américain Matt Damon a dévoilé son souhait de concrétiser une suite à Rounders, un film de poker datant de 1998. Dans celui-ci, il incarne Mike McDermott, un virtuose du jeu qui retourne dans le monde du poker à haut risque pour aider son ami Worm, joué par Edward Norton, à rembourser des prêteurs sur gages dangereux. Malgré un succès commercial mitigé, le film, qui met également en scène John Malkovich et Gretchen Mol, a acquis un statut de classique culte.

La possibilité d’un Rounders 2

Récemment, lors de son passage sur le Rich Eisen Show pour promouvoir son prochain film pour Apple TV+ intitulé The Instigators, Damon a été interrogé sur la possibilité d’un Rounders 2. Bien qu’aucun projet officiel ne soit en cours, l’acteur voit une véritable occasion d’explorer comment le monde du poker a évolué au cours des deux dernières décennies. Une suite potentielle se heurterait à des problèmes de droits, mais Damon révèle qu’il a parlé de cette possibilité avec les scénaristes originaux David Levien et Brian Koppelman.

Une suite qui pourrait avoir un attrait plus large

Le film original Rounders n’a peut-être pas été largement vu ou apprécié à sa sortie, mais il est depuis devenu une entrée adorée dans la filmographie de Matt Damon. Avec le temps, le film a continué d’atteindre de nouveaux publics, ce qui laisse penser qu’une suite pourrait potentiellement toucher un public plus large. Il est même possible d’imaginer une suite réussissant sur une plateforme de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Video. Les carrières impressionnantes de Matt Damon et Edward Norton pourraient même attirer ceux qui n’ont pas vu le premier film.