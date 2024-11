Matrix Resurrections : Carrie-Anne Moss s’exprime sur une théorie de fans

Carrie-Anne Moss aborde une théorie de fans sur Trinity rendue canon dans la réalisation de Matrix Resurrections.

Carrie-Anne Moss et son rôle dans The Matrix Resurrections

L’actrice Carrie-Anne Moss, figure emblématique de la franchise The Matrix, a partagé ses réflexions sur le dernier volet de la série, The Matrix Resurrections, et sur l’importance de son personnage, Trinity. Dans ce dernier opus, l’héroïne partage désormais le statut de « The One » avec Neo, incarné par Keanu Reeves. Cette nouvelle interprétation confirme une théorie populaire des fans qui circulait bien avant la réalisation du film.

La confiance de Moss en Lana Wachowski

Interrogée par Collider, Carrie-Anne Moss a expliqué qu’elle n’avait pas eu d’influence directe sur cette décision. Son absence de contribution ne vient pas d’un manque d’intérêt pour la théorie, mais de la confiance qu’elle a accordée à la réalisatrice et co-scénariste Lana Wachowski. Moss a déclaré :

« Non, je n’ai jamais vraiment eu de mot à dire, simplement parce qu’ils ont tout dans leurs têtes. Je suis simplement un conduit pour donner vie à quelque chose qu’ils ont créé. »

La vision de Wachowski sur Trinity

La confiance de Moss en Wachowski a permis d’introduire de nouvelles idées, comme le fait que Trinity soit aussi « The One », dans l’intrigue. The Matrix Resurrections laisse même entendre que d’autres pouvoirs pourraient lui être attribués dans de futurs volets, car elle et Neo prévoient de reconstruire la Matrice.

Trinity, une figure salvatrice

La décision de Wachowski a permis d’intégrer le statut de Trinity en tant que « The One » dans la série de manière cohérente. Même si ce choix est inédit dans la manière dont les films The Matrix ont abordé le phénomène, il a également permis d’élever la franchise en offrant différentes manières d’interpréter la figure du sauveur. Cela pourrait être fait non seulement avec Neo et Trinity, mais potentiellement avec d’autres personnages qui dépassent le duo si la série se poursuit.