Marvel envisage d’intégrer les Defenders dans le MCU après Daredevil: Born Again

Selon certaines rumeurs, Marvel serait en train de prévoir l'introduction du groupe de super-héros "The Defenders" dans l'univers cinématographique de Marvel (MCU), après la récente renaissance de Daredevil.

Tl;dr Daredevil: Born Again intègre l’univers cinématographique Marvel.

Il se pourrait que d’autres « Défenseurs » de Netflix rejoignent l’univers Marvel.

The Defenders et Daredevil: Born Again seront disponibles sur Disney+.

Le retour des héros de Netflix dans l’univers cinématographique Marvel

La série Daredevil: Born Again va marquer un tournant majeur dans l’univers des séries Marvel. En effet, elle va intégrer l’univers cinématographique Marvel, offrant ainsi à des acteurs tels que Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk/Kingpin), et Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher) la possibilité d’évoluer dans un univers plus vaste où ils pourraient croiser des personnages aussi emblématiques que Spider-Man de Tom Holland, ou encore les Avengers restants.

Des rumeurs de retour pour d’autres « Défenseurs »

Depuis le début de la production de Born Again, des rumeurs circulent sur le possible retour d’autres « Défenseurs » de Netflix dans l’univers Marvel. Ainsi, l’actrice Krysten Ritter pourrait reprendre son rôle de Jessica Jones, et Mike Colter pourrait également revenir dans le rôle de Luke Cage. La question reste ouverte concernant Finn Jones, qui interprète Danny Rand/Iron Fist, un personnage jugé difficile à gérer par Marvel.

Une exploration en cours

Interrogé sur ces rumeurs, Brad Winderbaum, le responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel Studios, a déclaré qu’ils étaient « en train d’explorer » l’idée d’intégrer l’équipe des Défenseurs de Netflix dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que le processus soit complexe et nécessite de prendre en compte de nombreux facteurs, tels que la disponibilité des acteurs et les contraintes de production, il a souligné que cette perspective était « extrêmement excitante sur le plan créatif ».

Une nouvelle aventure pour The Defenders

La série limitée The Defenders avait été lancée sur Netflix à l’été 2017, réunissant les héros des différentes séries Marvel de la plateforme. Avec l’intégration de ces personnages dans l’univers cinématographique Marvel, l’équipe pourrait devenir un élément régulier de cet univers, offrant une nouvelle dimension aux histoires racontées. Cependant, certains acteurs, comme Colter et Jones, ont exprimé des réticences quant à un retour dans l’univers Marvel. Mais comme nous le savons tous, les choses peuvent rapidement changer lorsque Disney et Marvel Studios entrent en jeu.

The Defenders peut être visionné sur Disney+, et Daredevil: Born Again y fera sa première le 4 mars.