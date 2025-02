Comment suivre la saga The Defenders dans l’ordre chronologique sur Disney+ ?

Découvrez comment plonger dans l'univers captivant de The Defenders.

Tl;dr The Defenders est maintenant disponible sur Disney+.

Il est recommandé de suivre l’ordre de diffusion pour mieux comprendre.

Daredevil: Born Again prépare son arrivée sur Disney+.

Disney+ accueille The Defenders

La saga des Defenders, qui a marqué l’univers des séries de super-héros il y a près d’une décennie sur Netflix, a récemment été officialisée comme canon dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage, autrefois connus sous le nom de séries Netflix Marvel, sont désormais tous disponibles sur la plateforme de streaming Disney+.

Daredevil: Born Again bientôt à l’affiche

La sortie imminente de Daredevil: Born Again sur Disney+ pourrait vous inciter à revisiter ces séries cultes. Que vous souhaitiez rafraîchir votre mémoire ou vous mettre à jour sur les aventures passées de Matt Murdock avant l’arrivée de Born Again, il serait judicieux de regarder les séries Netflix Marvel dans l’ordre.

Pour regarder la saga des Défenseurs dans l’ordre sur Disney Plus, il faut commencer par Daredevil, la toute première série diffusée en 2015, et se terminer avec la saison 3 de Jessica Jones qui a mis fin au partenariat entre Marvel et Netflix en 2019. Suivre cet ordre (par date de sortie) est également l’ordre chronologique à respecter pour regarder la série. Regarder dans un autre ordre pourrait rendre la saga des Défenseurs extrêmement confuse, car celle-ci a un impact significatif sur les autres séries, en particulier Daredevil.

Voici donc l’ordre à suivre :

Daredevil (saison 1)

Jessica Jones (saison 1)

Daredevil (saison 2)

Luke Cage (saison 1)

Iron Fist (saison 1)

The Defenders (saison 1)

The Punisher (saison 1)

Jessica Jones (saison 2)

Luke Cage (saison 2)

Iron Fist (saison 2)

Jessica Jones (saison 3)

The Punisher (saison 2)

Des apparitions spéciales dans The Defenders

Enfin, Spider-Man: No Way Home, la série Hawkeye, un épisode unique de She-Hulk, et Echo, bien qu’ils ne fassent pas partie de la saga The Defenders, méritent d’être regardés suite à des apparitions dans plusieurs séries Marvel connectées à la saga The Defenders.