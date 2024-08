Martin Shkreli contraint de céder son exemplaire unique de l’album du Wu-Tang Clan

Il a jusqu'au 30 août pour remettre toutes les éventuelles copies illégales de l'album.

TL;DR Martin Shkreli doit rendre toutes ses copies d’un album exclusif de Wu-Tang Clan.

L’ordre émane de la justice en faveur du collectif NFT PleasrDAO, actuel propriétaire de l’album.

Shkreli est accusé d’avoir diffusé l’album qu’il avait acheté aux enchères et distribué des copies.

Une ordonnance pour récupérer des copies illégales

L’ex-pilleur de pharmacies et criminel condamné Martin Shkreli est sommé de rendre toutes ses copies d’un album unique du Wu-Tang Clan, qu’il avait précédemment possédé. Selon ArtNet, cette injonction provisoire a été émise par le juge fédéral Pamela Chen en faveur d’un collectif NFT appelé PleasrDAO, qui est actuellement le propriétaire du disque.

Une affaire de copie et de diffusion illégale

Selon le verdict, Shkreli doit remettre toutes les copies à son avocat dans un délai d’une semaine, accompagnées d’une déclaration sous serment confirmant son conformité, sous peine de parjure. Il doit également fournir un inventaire de toutes les copies de l’album, une liste de toute personne susceptible de l’avoir reçu, ainsi que tout bénéfice tiré de sa distribution.

La célébrité infâme Shkreli

Infâme pour avoir acheté et fait flamber le prix du médicament salvateur Daraprim pour les personnes atteintes du SIDA, Shkreli avait acquis la seule copie de l’album « Once Upon a Time in Shaolin » du Wu-Tang en 2015 lors d’une vente aux enchères pour la somme de 2 millions de dollars. Suite à sa condamnation pour fraude aux valeurs mobilières, l’album a été saisi avec d’autres actifs pour satisfaire à un jugement de confiscation. Le gouvernement a ensuite vendu l’album en 2021 à PleasrDAO pour 4,75 millions de dollars.

Accusations contre Shkreli

Le groupe PleasrDAO a toutefois poursuivi Shkreli en juin 2024, l’accusant d’avoir diffusé la musique dans le cadre d’une « Soirée d’écoute officielle du Wu-Tang » sur les médias sociaux. Pour promouvoir cet événement, Shkreli aurait fait l’éloge dans une vidéo maintenant supprimée de copies qu’il avait réalisées et cachées « dans des coffres-forts à travers le monde ». En juin, le juge Chen a émis une ordonnance de restriction obligeant Shkreli à cesser la distribution de l’album et à comparaître devant le tribunal pour expliquer pourquoi il devrait être autorisé à conserver ses copies.