Majorana 1 : la puce quantique innovante signée Microsoft

Avec sa première puce quantique, Microsoft ambitionne de transformer l’informatique du futur grâce à une avancée scientifique hors du commun.

Tl;dr Microsoft a développé Majorana 1, une puce quantique basée sur un nouvel état de la matière appelé état topologique.

La firme de Redmond vise à atteindre un million de qubits avant une commercialisation, tout en collaborant avec des laboratoires et universités.

L’informatique quantique attire de plus en plus d’investisseurs, et Microsoft espère rendre sa technologie accessible via Azure avant 2030.

Une avancée scientifique inédite

Pour concevoir Majorana 1, Microsoft a dû créer un nouvel état de la matière, appelé état topologique. Ce dernier repose sur des particules exotiques difficiles à produire, expliquant pourquoi la plupart des efforts en informatique quantique se sont tournés vers d’autres types de qubits. L’entreprise a utilisé l’indium arsenide et l’aluminium pour aligner parfaitement les matériaux, un processus d’une extrême complexité. L’un des plus grands défis était de pulvériser les atomes un par un pour obtenir la structure parfaite. Cette percée scientifique ouvre la voie à des calculs d’une précision inédite, permettant d’explorer des phénomènes physiques jusqu’ici inaccessibles. Selon Microsoft, la compréhension de ces matériaux sera encore améliorée avec un ordinateur quantique plus évolué.

Un potentiel immense pour l’avenir

Les ordinateurs quantiques promettent de résoudre des problèmes impossibles à traiter par les machines classiques. Contrairement aux bits traditionnels, qui ne peuvent être qu’allumés ou éteints, les qubits fonctionnent dans plusieurs états simultanément. Cette puissance pourrait accélérer des domaines comme la découverte de nouveaux matériaux ou le développement de médicaments. Avec un nombre suffisant de qubits, il deviendrait possible de simuler des réactions chimiques complexes, ouvrant des perspectives en chimie, physique et biotechnologie. De grandes entreprises, dont Google et IBM, investissent également dans la recherche quantique. Cette concurrence intense stimule les avancées et accélère le développement de solutions concrètes pour des applications industrielles.

Un développement méthodique avant une mise sur le marché

Microsoft ne rendra pas immédiatement Majorana 1 accessible via son cloud Azure. Son objectif est d’atteindre le million de qubits, un cap nécessaire pour une fiabilité commerciale. Plutôt que d’externaliser sa fabrication, la firme produit la puce aux États-Unis. Pour l’instant, elle collabore avec des laboratoires et des universités afin de poursuivre ses recherches. L’architecture topologique de Majorana 1 devrait offrir une meilleure stabilité des qubits, réduisant les erreurs de calcul, l’un des grands défis actuels du quantique. Jason Zander, vice-président exécutif chez Microsoft, estime qu’un ordinateur quantique opérationnel pourrait voir le jour dans seulement quelques années. Si ces avancées se concrétisent, elles pourraient bouleverser des secteurs aussi variés que la finance, la logistique et l’optimisation énergétique.

Un marché en pleine effervescence

L’intérêt pour l’informatique quantique ne cesse de croître. En 2024, les entreprises IonQ et Rigetti Computing ont connu des hausses spectaculaires en bourse. Microsoft considère 2025 comme « l’année pour se préparer au quantique » et espère commercialiser une puce d’ici 2030. L’intégration de l’informatique quantique dans l’IA pourrait permettre d’inventer de nouveaux médicaments et matériaux révolutionnaires. Aujourd’hui, l’informatique quantique reste un domaine en développement, mais les investissements massifs et la multiplication des acteurs accélèrent sa progression. Microsoft mise sur une synergie entre l’IA et le quantique pour renforcer son leadership technologique. À terme, ces technologies pourraient non seulement coexister mais aussi se renforcer mutuellement, ouvrant une nouvelle ère de puissance de calcul et d’innovation.