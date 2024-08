MagicQuit ferme automatiquement vos applications Mac non utilisées.

Avec le temps, il est facile d’avoir un dock plein de tout un tas d’apps, certaines très utiles, d’autres nettement moins. Et il est vrai que l’on ferme rarement ces applications manuellement, à moins de constater que notre machine est à la peine. Et si votre Mac est malheureusement relativement peu fourni en mémoire RAM, les ressources système peuvent rapidement atteindre leur limite. Avec de nombreux onglets ouverts dans votre navigateur, des apps en arrière-plan, des ralentissements peuvent se faire sentir. Il existe cependant des mécaniques pour faire souffler un peu la machine.

L’une des opérations les plus efficaces consiste justement à libérer de la RAM, autrement dit à fermer des applications. De préférence celles que vous n’utilisez pas, ou peu. Le faire manuellement n’a rien de folichon. L’app gratuite MagicQuit peut le faire pour vous… Et ça change tout !

MagicQuit est très simple à configurer et utiliser. Lorsque vous lancez l’app, cette dernière vous demande de configurer la durée de conservation des apps non utilisées. J’ai choisi, personnellement, 2 heures, parce que cela correspond peu ou prou au temps dont j’ai besoin pour être certain que je n’utiliserai telle ou telle app pendant le reste de ma session. Une fois la question du temps gérée, MagicQuit va fermer automatiquement toutes les apps qui ont été inactives plus longtemps.

Mais qu’en est-il des apps qui doivent rester constamment en arrière-plan, comme ces nombreux utilitaires qui vous sauvent la vie au quotidien ? Fort heureusement, MagicQuit vous permet de mettre en place des exceptions. Cliquez sur l’icône de l’app dans la barre de menu et décochez les apps que vous voulez voir toujours ouvertes.

Bien évidemment, fermer une app peut aussi faire craindre de perdre des données. Bien que MagicQuit promette de ne pas fermer la moindre app qui aurait des données non enregistrées, nous ne saurions que trop vous recommander de décocher les apps qui sont importantes pour vous. Par exemple, j’ai décoché mon app de retouche d’image. À noter, MagicQuit ne ferme pas les apps dans la barre de menu, ce qui est plutôt une bonne chose pour moi, parce que cette dernière accueille la majorité de mes utilitaires macOS préférés.