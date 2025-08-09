L’univers Marvel dévoile l’identité de son tout premier super-soldat, et ce n’est pas Captain America

Le Marvel Cinematic Universe vient de lever le voile sur l’identité de son tout premier super-soldat, bouleversant ainsi la chronologie établie et reléguant Captain America au second plan dans cette intrigue fondatrice de l’univers.

Tl;dr Achille rivalise avec les super-soldats du MCU.

La technologie wakandaise bouleverse l’issue de la bataille.

L’histoire s’ancre dans le passé via Eyes of Wakanda.

Retour aux origines : quand le MCU revisite l’Antiquité

Si l’on croit que seuls les génies comme Tony Stark ou les espions d’élite peuvent faire la différence dans le Marvel Cinematic Universe, une récente incursion dans l’Antiquité vient subtilement nuancer cette idée. L’épisode « Legends and Lies » de la série animée Eyes of Wakanda, diffusée sur Disney+, choisit de remonter loin dans le temps, au cœur même de la guerre de Troie. Là où l’on attendait dieux et héros, c’est un autre type de puissance qui se dévoile : celle de la technologie ancestrale du Wakanda.

Un affrontement antique sous haute tension

Dans cet épisode, on assiste à la prise légendaire de Troie par les Grecs, menée par un trio bien connu : Achille, Memnon et Ulysse. Tandis que le célèbre cheval en bois permet aux Myrmidons de pénétrer dans la cité, c’est surtout la confrontation entre Achille et son ami Memnon qui captive. Ce dernier n’est pas venu pour servir la Grèce, mais pour récupérer l’amulette d’Hélène. Et, contre toute attente, Memnon sort une carte maîtresse : un bracelet en vibranium.

Ce détail change tout. Alors qu’Achille semblait pouvoir rivaliser physiquement avec les super-soldats modernes du MCU — sans aucun sérum dans les veines — il se retrouve soudain en difficulté face à cette arme venue d’une civilisation bien plus avancée que celle des Grecs.

L’héritage des super-soldats remis en cause

La série ne manque pas de rappeler que si des personnages tels que Bucky Barnes, John Walker ou même Captain America doivent leur force au sérum du Dr Erskine, certains humains ont toujours su dépasser leurs limites — à condition d’avoir accès à des ressources hors normes.

Les affrontements récents impliquant des figures comme T’Challa ou les Dora Milaje illustrent d’ailleurs cette idée : à quoi bon un super-sérum quand on maîtrise déjà le vibranium ? Cette technologie donne un net avantage aux Wakandais, renversant l’équilibre même face aux combattants surhumains du MCU.

Quand le passé éclaire le présent du MCU

En revisitant ainsi la mythologie antique sous l’angle du Marvel Cinematic Universe, « Eyes of Wakanda » offre une relecture audacieuse : et si la supériorité n’était jamais là où on l’attend ? Entre trahisons, exploits physiques dignes des Avengers et éclats technologiques inattendus, l’épisode interroge notre fascination pour les héros… et rappelle que parfois, une simple invention peut tout bouleverser.