Luna Snow fait une entrée surprenante et inattendue dans le MCU

L'univers cinématographique Marvel accueille Luna Snow, mais pas de la manière dont les fans l'avaient imaginée.

Elle apparaît dans une photo sur le compte de Harry Osborn dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Luna Snow a d’abord été introduite dans le jeu mobile Marvel Future Fight.

La star de la K-pop Luna Snow rejoint le MCU

Les adeptes de Luna Snow attendaient avec impatience son apparition dans l’Univers Cinématographique Marvel. Le moment tant attendu est enfin arrivé, mais d’une manière que beaucoup n’auraient pas anticipée. Après avoir fait ses débuts dans des jeux vidéo tels que Marvel SNAP et Marvel Rivals, la popularité de la star de la K-pop a explosé.

Une apparition surprenante

La première apparition de Luna Snow dans le MCU a été révélée de manière plutôt discrète. En effet, elle a été aperçue dans une photo sur le profil social de Harry Osborn, personnage de la série « Your Friendly Neighborhood Spider-Man ». La photo montre Harry posant avec une femme aux cheveux mi-blancs et portant une broche en forme de flocon de neige. Bien que son nom ne soit pas mentionné, tous les signes indiquent qu’il s’agit de Luna Snow.

Des indices dévoilant sa présence

La présence de Luna Snow dans « Your Friendly Neighborhood Spider-Man » est renforcée par le statut de star des médias sociaux de Harry Osborn. Il n’est pas surprenant de le voir fréquenter une star de la K-pop. De plus, Luna Snow porte un casque autour du cou, un autre indice de son apparition dans la série. Le casting de Your Friendly Neighborhood Spider-Man comprend d’autres personnages de l’Univers Marvel, tels que les camarades de classe de Peter Parker : Nico Minoru, Pearl Pangan (alias Wave, coéquipier de Luna Snow dans les Agents d’Atlas) et Lonnie Lincoln (alias Tombstone).

Au-delà de l’apparence : le parcours de Luna Snow

Il convient de noter que Luna Snow a fait sa première apparition dans le jeu mobile Marvel Future Fight en 2018. Elle a ensuite été introduite dans l’Univers Marvel dans la bande dessinée War of the Realms: New Agents of Atlas #1, qui s’insère dans la série d’événements War of the Realms. Luna Snow, dotée de pouvoirs de glace, est membre des Agents d’Atlas aux côtés d’autres super-héros asiatiques et américano-asiatiques tels que Wave, Brawn (Amadeus Cho), Aero et White Fox.

Plus récemment, Luna Snow a rejoint le casting d’un autre jeu mobile, Marvel SNAP, et fait partie de la liste de lancement du jeu console Marvel Rivals. Les nouveaux épisodes de Your Friendly Neighborhood Spider-Man sont disponibles tous les mercredis sur Disney+.