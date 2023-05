LuggageHero s'occupe de vos bagages pendant que vous visitez la ville. Simple, rapide et abordable.

Voici un scenario que les amateurs de voyage connaissent bien : vous venez de laisser votre chambre d’hôtel, mais votre train ou votre avion n’est que dans plusieurs heures. Parfait, vous avez donc le temps de flâner une dernière fois dans la ville avant de partir. Mais vous vous retrouvez malheureusement avec vos bagages sur les bras. Qu’en faire ? Personne n’a envie de devoir se trimballer ses valises ou sacs toute une journée, certainement pas les créateurs de LuggageHero.

Ce service a vu le jour en 2016 pour cette raison précise par son créateur. L’aventure de LuggageHero a démarré à Cophenague et n’a cessé de croître jusqu’à aujourd’hui, où le service est désormais présent dans 171 villes aux quatre coins du monde, selon le site. Il y a une bonne chance donc que LuggageHero soit présent dans la prochaine ville où vous irez jouer les touristes.

LuggageHero a un fonctionnement assez particulier. Pour pouvoir être référencé, les établissements doivent obtenir l’autorisation de l’entreprise. Il peut s’agir d’un commerce ou d’un établissement quelconque, mais souvent très actif et impliquer dans leur communauté. Autrement dit, bien implanté dans la ville.

Le principe est le suivant : vous allez sur le site web de LuggageHero ou vous téléchargez l’application sur votre smartphone et vous choisissez votre ville. Si LuggageHero est présent à l’endroit où vous êtes, vous verrez la liste des points de dépôt de bagages disponibles. Passez sur la vue carte pour visualiser précisément où sont situés les différents établissements concernés et choisir le plus pratique pour vous selon l’endroit où vous vous êtes, où vous voulez vous rendre, etc.

Simple, rapide et abordable

Ensuite, indiquez pour combien de temps vous souhaitez que LuggageHero garde vos bagages, ainsi que leurs nombres et choisissez le mode de paiement qui vous convient le mieux. Pour les courtes durées, vous pouvez payer à l’heure (0,95 € de l’heure). Si vous avez davantage de temps (plus de 8 heures), optez pour l’option à la journée (7,90 €). Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, souscrire à une assurance supplémentaire, vous couvrant jusqu’à 3 000 €. Sans cette dernière, LuggageHero vous dédommage tout de même à hauteur de 500 €.

Lorsque vous déposez vos bagages, le décompte est lancé sur l’app. Lorsque vous les récupérez, le timer s’arrête et vous ne payez que pour la durée de conservation de vos bagages. Vous n’avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit.

Si vous voyagez léger, avec un simple sac à dos, par exemple, vous n’aurez probablement pas besoin d’un service comme LuggageHero pour une après-midi, mais si vous avez une valise ou plusieurs sacs, c’est appréciable d’avoir la possibilité de laisser vos bagages dans un endroit sécurisé.

Vous pouvez télécharger LuggageHero sur l’Apple App Store ou sur le Google Play Store.