Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth arrive le 10 mai prochain

Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth a une date de sortie précise. Rendez-vous sur iOS et Android le 10 mai prochain.

EA lancera son jeu free-to-play Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth le 10 mai prochain, ce qui en fera le premier jeu Le Seigneur des Anneaux depuis Lord of the Rings: Conquest de 2009. Le studio a aussi dévoilé le premier vrai trailer du jeu, les menus et quelques éléments supplémentaires. Ce titre est l’un des cinq actuellement en développement chez Embracer (qui avait racheté les droits l’année dernière), en incluant le très attendu Lord of the Rings: Gollum qui devrait arriver peu de temps après.

Le trailer propose une version “stylisée, artistique, mais réaliste”, selon Electronic Arts, plongeant dans le lore existant avec des vagabonds, des guerriers, des magiciens et d’autres personnages emblématiques de LOTR. Et dans le même temps, il vient créer “une Terre du milieu plus diversifiée et plus inclusive”, explique l’entreprise, tout en montrant les premières images des modes Histoire, PVP et autre.

Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth reprend un certain nombre de personnages de Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ainsi que les systèmes de collecte, de combat au tour par tour et bien davantage. Dans un communiqué de presse précédent, EA déclarait que les joueurs pourront faire l’expérience “d’histoires emblématiques du vaste monde de Tolkien et reprendre le combat contre les plus grandes menaces de la Terre du Milieu”. Étant donné l’aspect free-to-play de cet opus, il y aura bien évidemment des microtransactions.

Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth doit aujourd’hui arriver sur les plateformes mobiles iOS et Android le 10 mai prochain. Les pré-inscriptions sont déjà ouvertes. Dans le même temps, ou presque, Lord of the Rings: Gollum arrivera sur consoles et PC le 25 mai et Embracer a encore, selon plusieurs rapports, pas moins de trois jeux en développement pour les deux prochaines années.