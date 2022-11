Electronic Arts va produire trois jeux d’action-aventure avec Marvel

Dans le cadre d'un accord à long-terme avec Marvel, trois nouveaux jeux d'action-aventure dans l'univers des comics seront développés par l'éditeur américain Electronic Arts sur consoles et PC.

Les trois jeux Marvel d’Electronic Arts offriront une histoire originale et approuvée par la Maison des Idées. Dans les mains de Motive Studios et le game director Olivier Proulx, le premier projet en développement est un jeu d’action-aventure solo à la troisième personne basé sur la licence Iron Man. Pas encore confirmé, le deuxième projet devrait mettre en scène Black Panther, le roi et protecteur sacré de la petite nation africaine du Wakanda. Enfin, le troisième projet n’est pas suffisamment avancé pour que des rumeurs venant de certains insiders fiables s’échappent dans la nature.

We’re thrilled to announce a multi-title collaboration between @Marvel and @EA to develop action-adventure games for consoles and PC! Each game will also be its own original story set in the Marvel Universe. pic.twitter.com/I2fuT8xnEz — Marvel Games (@MarvelGames) October 31, 2022

Laura Miele, directrice des opérations chez Electronic Arts, a déclaré :

Nous sommes des fans de longue date de Marvel et de son leadership impressionnant, c’est donc un moment remarquable pour nos développeurs ainsi que pour nos joueurs et nos fans. Nous sommes impatients d’accueillir Marvel dans notre famille de créateurs et nous savons que cette collaboration produira des expériences exceptionnelles pour nos joueurs. Nous avons hâte de voir les réactions des joueurs lorsqu’ils enfileront la combinaison d’Iron Man et feront les choses extraordinaires pour lesquelles ce super héros est connu.

Marvel savoure sa collaboration avec Electronic Arts

Jay Ong, vice-président exécutif de Marvel Games, explique :

Nous nous efforçons de trouver les meilleures équipes qui puissent emmener nos personnages dans des voyages héroïques comme ils ne l’ont jamais fait auparavant, et la collaboration avec Electronic Arts nous aidera à y parvenir. Nous sommes fiers d’être des collaborateurs enthousiastes et créatifs avec les développeurs afin qu’ils aient la liberté de créer quelque chose de profondément unique et de vraiment remarquable. L’équipe de Motive Studios s’est attelée à cette tâche avec son jeu vidéo Iron Man et nous avons hâte que les joueurs en apprennent davantage dans un futur proche.