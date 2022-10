EA déploie une nouvelle app PC pour remplacer Origin

EA commence à déployer son nouveau launcher PC. Origin sera bientôt de l'histoire ancienne.

Les applications de type launcher – des apps qui permettent de lancer d’autres apps – sont aujourd’hui très répandues, notamment en ce qui concerne le jeu vidéo. Cela permet aux éditeurs de regrouper leurs jeux et aux utilisateurs de retrouver plusieurs jeux dans un même hub. Les avantages sont assez nombreux, mais cela nécessite de gérer un projet supplémentaire. Avec les contraintes que cela impose. Aujourd’hui, EA veut abandonner son launcher Origin et lance aujourd’hui son remplaçant, sur PC tout du moins.

EA commence à déployer son nouveau launcher PC

Cela fait maintenant deux ans que Electronic Arts a annoncé travailler sur un remplaçant pour son client PC Origin, et l’éditeur commence aujourd’hui tout juste à déployer cette nouvelle app pour les utilisateurs Windows. L’entreprise affirme que l’app EA, qui vient tout juste de sortir de bêta, est, à ce jour, le client PC le plus rapide et le plus léger.

EA promet un design plus unifié et laisse entendre que la navigation sera plus facile. Il semblerait par ailleurs que l’app dispose de fonctionnalités sociales améliorées, vous pourrez notamment connecter votre compte EA aux différentes plateformes, parmi lesquelles Steam, Xbox et PlayStation – ce qui pourrait être très pratique pour les jeux prenant en charge le cross-play, comme Apex Legends ou FIFA 23 -. Il vous faudra un ID EA personnalisé pour que vos amis puissent vous retrouver facilement.

Origin sera bientôt de l’histoire ancienne

L’éditeur explique aussi qu’il ouvrira bientôt son système d’invitation aux utilisateurs Origin pour que ceux-ci puissent passer à cette nouvelle app. Et comme vous pouvez l’imaginer, tout votre contenu sera présent de ce nouveau client, y compris vos jeux, vos sauvegardes et votre liste d’amis. À noter cependant, ce client ne sera, pour le moment tout du moins, disponible que sur les PC Windows. Si vous êtes utilisateur macOS, vous devrez continuer d’utiliser le client Origin pour Mac, pendant quelque temps encore du moins. En effet, EA précisait qu’il communiquera sur le sujet dans les mois à venir. À suivre !