Loog et Duolingo présentent un piano portable dédié à l’apprentissage musical

Célèbre pour son application d'apprentissage des langues, Duolingo a annoncé un partenariat avec Loog pour créer un piano portable, spécialement conçu pour accompagner ses cours de musique.

Connaissez-vous Duolingo, cette application célèbre pour l’apprentissage des langues étrangères ? Elle vient de surprendre son public en annonçant un piano portable. Au-delà des langues, Duolingo propose également des cours d’apprentissage musical. C’est dans ce contexte qu’intervient ce nouvel instrument, destiné à permettre l’apprentissage de la musique, et non à déclencher des phrases en espagnol lorsque vous appuyez sur les touches.

Very excited to reveal this very special project we’ve been working on! We've partnered up with @Duolingo to release the Loog x Duolingo Piano – the perfect companion to Duolingo's Music course 💚🎹

Ships in November.

Find out more here: https://t.co/PiYAwxxsLI pic.twitter.com/jDhi1Bfhpi

— Loog Guitars (@LoogGuitars) September 24, 2024