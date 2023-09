L'onglet News de Facebook va disparaître en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Nouvel exemple que le contenu de presse n'a plus la priorité chez Meta.

Il est clair que Meta a perdu l’envie de signer des accords avec les plateformes d’actualités sur ses plateformes, et ce, depuis quelque temps. Aujourd’hui, le géant a décidé de faire disparaître l’onglet News de Facebook dans certains pays. Cette section dédiée sera ainsi supprimée, purement et simplement, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Contrairement au Canada où l’entreprise a bloqué le contenu d’actualité pour protester contre une loi qui l’obligerait à payer les éditeurs du pays, Meta indique que les organisations de presse pourront toujours publier des liens, Reels et autre sur Facebook dans ces trois pays. Le contenu sera par ailleurs parfaitement accessible pour les utilisateurs.

Meta indique qu’il honorera les accords existants Facebook News avec les éditeurs britanniques, français et allemand. Cependant, la firme de Menlo Park ne les renouvellera pas et n’en signera pas de nouveaux. De plus, le géant ne compte pas “offrir de nouveaux produits Facebook spécifiquement pour les éditeurs de presse dans le futur.”

Toujours selon Meta, la fermeture de Facebook News dans ces trois pays s’inscrit dans sa volonté de réorienter les ressources vers des services et produits qui intéressent davantage les utilisateurs. News représente moins de 3 % de ce que les utilisateurs voient dans leurs fils Facebook et l’entreprise affirme que ces derniers sont davantage intéressés par les vidéos courtes, les interactions avec les autres et découvrir des opportunités, des intérêts et des passions.

Cette décision n’a par ailleurs aucun impact sur l’engagement de Meta à fournir aux utilisateurs une information fiable sur ses plateformes, et elle reste totalement engagée dans ses relations avec les fact checkers tiers pour museler la désinformation.

Toujours est-il que la fermeture de cet onglet poursuit la tendance de Meta à déprioriser la presse sur ses plateformes. Il y a quelque mois, elle se passait d’employés humains pour utiliser des algorithmes pour sélectionner les articles dans l’onglet News. Au lancement de sa plateforme Threads, elle déclarait que la presse n’y serait pas une priorité. Et ce, malgré le fait que l’entreprise conçoive ce service comme un concurrent direct de X / Twitter, sur lequel l’actualité et les événements en temps réel ont une place prépondérante.

La décision de Meta de supprimer le contenu de presse au Canada a suscité une vive controverse. Nombreux sont ceux qui ont critiqué Meta pour avoir ainsi limité l’accès à des informations sûres sur des sujets d’importance, comme les incendies qui ont fait rage dans le pays cet été.

La semaine dernière, le gouvernement canadien déclarait que, pour être en conformité avec le Online News Act et pouvoir continuer d’offrir du contenu de presse aux utilisateurs du pays sur Facebook et Instagram, Meta devrait payer les éditeurs à hauteur de 62 millions de dollars canadiens (42,31 millions d’euros) par an. Meta, qui a généré plus de cinq fois cette somme en revenus par jour l’année dernière, ne l’entend pas ainsi.