L’iPhone pliable pourrait enfin offrir une fonctionnalité longtemps attendue par les utilisateurs d’iPhone

Retour du Touch ID pour l’iPhone Fold ?

L’arrivée du très attendu iPhone Fold fait naître autant d’attentes que de surprises. Si les rumeurs évoquent des avancées technologiques majeures pour le premier téléphone pliable d’Apple, une décision inattendue se dessine concernant son système de déverrouillage. Exit le Face ID emblématique des modèles récents : selon plusieurs sources concordantes, c’est un retour aux sources qui s’annonce avec l’intégration du Touch ID, sous la forme d’un lecteur d’empreintes situé directement sur le bouton d’alimentation latéral.

Des choix techniques assumés… ou contraints ?

On aurait pu imaginer qu’Apple tente une percée avec un capteur d’empreintes ultrasonique placé sous l’écran, à l’image des derniers smartphones Android comme le Galaxy S25. Pourtant, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo tempère ces espoirs. Selon lui, intégrer une telle technologie dans un format pliable pose encore trop de défis techniques. Les éléments nécessaires prendraient trop de place dans une charnière déjà complexe, ce qui rend bien plus probable la solution d’un lecteur physique latéral — une approche déjà vue sur nombre de modèles concurrents.

L’héritage du Touch ID chez Apple

Ce retour potentiel du Touch ID peut étonner : disparu des iPhone haut de gamme depuis l’abandon du bouton principal sur l’iPhone X, il subsiste toutefois sur la plupart des iPad et sur tous les MacBook actuels. Les appareils Android pliables n’ont pas non plus généralisé les capteurs sous l’écran ; là aussi, la préférence va souvent à un lecteur d’empreintes intégré au bouton latéral, gage de fiabilité et de simplicité.

Lancement imminent, course à l’innovation… et nostalgie ?

Au fond, ce choix illustre la prudence d’Apple : pas question pour Cupertino de s’aventurer sur un terrain technique risqué dès sa première incursion dans le segment des téléphones pliables. Un brin ironique, quand on sait que sept ans se sont écoulés depuis l’apparition des premiers modèles Android sans qu’Apple ne se lance. D’après les dernières indiscrétions, cet iPhone Fold pourrait voir le jour en même temps que la gamme iPhone 18, attendue courant 2025. D’ici là, il faudra patienter encore un peu et surveiller l’événement « Awe Dropping » prévu prochainement — lors duquel devraient déjà être dévoilés les nouveaux iPhone 17 Pro et iPhone 17 Air.

