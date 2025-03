L’industrie du jeu vidéo s’engage pour une meilleure accessibilité

Pour faciliter l’accès aux jeux vidéo des personnes en situation de handicap, une nouvelle initiative commune vient d’être lancée par les plus grands acteurs du secteur.

Tl;dr L’Entertainment Software Association (ESA) lance l’Accessible Games Initiative pour améliorer l’information sur les options d’accessibilité dans les jeux vidéo.

Un système de 24 tags permet d’indiquer clairement les fonctionnalités inclusives sur les vitrines numériques et catalogues des éditeurs participants.

Cette initiative, soutenue par les principaux acteurs de l’industrie, vise à rendre le jeu vidéo plus accessible aux personnes en situation de handicap.

Une initiative portée par les leaders du milieu

Lors de la Game Developers Conference (GDC), l’Entertainment Software Association (ESA) a annoncé le lancement de l’Accessible Games Initiative. Ce projet regroupe plusieurs géants de l’industrie du jeu vidéo comme Electronic Arts, Google, Microsoft, Nintendo of America et Ubisoft. Leur objectif commun est de fournir des informations claires sur les fonctionnalités d’accessibilité intégrées dans les jeux vidéo. Ce programme ambitieux entend répondre aux attentes des joueurs en situation de handicap, en leur permettant de repérer facilement les jeux correspondant à leurs besoins. En mettant en place une signalétique dédiée, l’industrie affiche sa volonté de rendre le divertissement plus inclusif.

Le cœur de l’Accessible Games Initiative repose sur un système de 24 tags, chacun correspondant à une fonctionnalité précise d’accessibilité. Parmi ces tags figurent, par exemple, la présence de textes clairs, de sous-titres larges, de menus narrés ou encore la possibilité d’inverser les commandes ou de sauvegarder à tout moment. Ces indications seront visibles sur les pages produits, les vitrines numériques ou les catalogues des entreprises participantes. Cette signalétique simple et compréhensible vise à orienter les joueurs, mais aussi les parents et enseignants, vers des jeux qui répondent à des critères précis avant l’achat.

Un projet évolutif, construit avec la communauté

Les 24 premiers tags ont été développés grâce à la participation active de joueurs en situation de handicap, d’associations de défense de l’accessibilité et de studios de développement. Ce travail collaboratif garantit que les critères sont pertinents et reflètent les besoins réels des utilisateurs. L’initiative se veut évolutive : elle s’adaptera aux retours de la communauté ainsi qu’aux nouvelles technologies et fonctionnalités à venir. Les entreprises participantes détermineront elles-mêmes le calendrier d’implémentation de ces tags, leur usage étant volontaire. Le site accessiblegames.com détaille la liste complète des tags et leurs définitions.

Un engagement collectif pour une industrie plus inclusive

Selon Stanley Pierre-Louis, président et PDG de l’ESA, des dizaines de millions d’Américains en situation de handicap rencontrent encore des obstacles pour profiter pleinement des jeux vidéo. L’Accessible Games Initiative vise à réduire ces barrières, en offrant aux joueurs concernés davantage d’opportunités de vivre l’expérience du jeu. En plus des entreprises fondatrices, d’autres grands noms comme Sony Interactive Entertainment, Amazon Games, Riot Games, Square Enix ou Warner Bros. Games ont rejoint le mouvement. Cette initiative, bien qu’indépendante d’autres systèmes existants, peut coexister avec d’autres dispositifs d’accessibilité déjà présents sur le marché. Son ambition : ouvrir l’univers du jeu vidéo au plus grand nombre.