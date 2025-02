Interactive Innovation Conference : le nouveau rendez-vous de l’Entertainment Software Association

Les organisateurs de l'E3 dévoilent l'Interactive Innovation Conference (iicon), un évènement qui réunira les grands noms de l'industrie vidéoludique.

Tl;dr La première édition de l’Interactive Innovation Conference aura lieu en avril 2026 à Las Vegas.

L’événement offrira des conférences et des ateliers animés par des experts.

L’iicon favorisera les échanges et partenariats entre différents secteurs.

Un événement unique pour repenser l’avenir de l’entertainment interactif

L’Interactive Innovation Conference (iicon) se déroulera du 27 au 30 avril 2026 au Fontainebleau Resort de Las Vegas aux États-Unis. Cette conférence innovante vise à rassembler des experts, des entrepreneurs et des créateurs de divers domaines afin de redéfinir les frontières de l’entertainment interactif. Son objectif est de créer un environnement propice à l’échange d’idées et à la découverte de nouvelles opportunités grâce aux avancées technologiques des jeux vidéo. L’événement se veut une passerelle entre les secteurs de l’entertainment, de la technologie et des affaires, offrant une plateforme de réflexion sur les impacts des jeux vidéo dans d’autres industries comme le cinéma, la musique, l’éducation ou encore la santé.

Des intervenants prestigieux pour des discussions visionnaires

Lors de cet évènement, les participants auront la chance d’assister à des conférences inspirantes animées par des figures emblématiques de l’industrie. Parmi les intervenants, on retrouvera des leaders de grandes entreprises telles que Disney, Amazon Games, Electronic Arts, Epic Games, Microsoft, Nintendo of America, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft et Warner Bros. Games. Ces experts partageront leurs visions sur l’avenir des jeux vidéo, leur influence sur les nouvelles technologies et leur rôle clé dans la culture et la société modernes. Des discussions dynamiques seront également organisées pour permettre aux participants de débattre des dernières tendances et des défis futurs auxquels l’industrie est confrontée.

Un carrefour pour l’innovation à l’échelle mondiale

L’iicon de l’Entertainment Software Association (ESA) s’annonce comme un événement majeur à l’échelle mondiale, en particulier avec l’industrie du jeu vidéo qui devrait dépasser les 300 milliards de dollars de revenus d’ici 2027. En réunissant des professionnels de secteurs aussi variés que le sport, la finance, l’éducation et la santé, la conférence deviendra un carrefour d’innovations où chaque participant pourra explorer de nouvelles avenues pour intégrer le divertissement interactif dans leur domaine d’activité. L’accent sera mis sur les opportunités offertes par les technologies de jeu pour résoudre des problèmes sociétaux, améliorer l’apprentissage et créer de nouvelles expériences immersives pour les consommateurs.

Un accès exclusif pour les pontes de l’industrie

L’accès à l’iicon sera limité à une sélection d’invités triés sur le volet, offrant ainsi une expérience intime et exclusive pour les leaders d’opinion, les entrepreneurs et les créateurs. Cette approche permettra de favoriser des échanges de qualité et de stimuler des collaborations stratégiques entre les grandes entreprises et les startups. L’événement servira de plateforme pour développer des partenariats, générer des idées novatrices et partager des projets de recherche qui pourraient façonner le futur de l’entertainment interactif. Un véritable espace pour anticiper les tendances du marché et imaginer les innovations de demain.