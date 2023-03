Lighthouse Games : un nouveau studio par des vétérans de Playground Games

Ancien responsable et fondateur de Playground Games, Gavin Raeburn annonce la création du studio indépendant britannique Lighthouse Games.

Après la perte de plusieurs développeurs en début d’année suite à la création de Maverick Games avec le directeur créatif Mike Brown, Playground Games (filiale des Xbox Game Studios de Microsoft) voit encore ses talents quitter le navire pour Lighthouse Games qui a été créé par Gavin Raeburn. Basé à Royal Leamington Spa au Royaume-Uni, ce nouveau prétendant sur le marché du AAA travaille sur une nouvelle licence qui pourrait venir taquiner des licences comme Forza et Gran Turismo.

Playground Games co-founder Gavin Raeburn has started a new AAA studio, Lighthouse Games. Find out more in our full interview here: https://t.co/FXc7Adfx4C — GamesIndustry (@GIBiz) March 27, 2023

Gavin Raeburn a déclaré :

Je suis ravi qu’une trentaine d’anciens collègues et d’autres poids lourds de l’industrie vidéoludique aient choisi de me rejoindre chez Lighthouse Games. Avec Forza Horizon, Playground Games et moi-même avons créé l’une des licences Xbox les plus réussies de tous les temps. Année après année, nous avons engrangé des succès commerciaux considérables, salués par la critique, dans la lignée de mon expérience chez Codemasters à la tête de Dirt, Grid et F1. Cet ADN se retrouve aujourd’hui chez Lighthouse Games, et nous avons l’intention de bâtir quelque chose de vraiment spécial en utilisant toute notre expérience pour créer une nouvelle franchise qui marquera le genre.

Un éditeur a déjà sécurisé la première création de Lighthouse Games

Alors que Lighthouse Games jouit d’une plus grande liberté que Playground Games, le studio de Gavin Raeburn investit massivement dans le développement d’outils et pipelines uniques grâce à l’aide d’un éditeur qui n’a pas souhaité être mentionné pour le moment :

Nous voulions travailler avec un éditeur qui ne cherche pas seulement un rendement rapide, mais qui offre une sécurité à notre équipe, qui exprime la même passion que nous pour la création des meilleurs et des plus grands jeux et qui comprend ce qu’il faut faire pour que notre jeu atteigne un public mondial.

A noter que Lighthouse Games recrute actuellement et espère que l’attrait de Leamington l’aidera, même si, comme pour la plupart des studios de l’industrie actuelle, le travail à distance permet à l’entreprise de s’ouvrir à d’autres viviers de talents. Gavin Raeburn tient également à soutenir les universités locales, à embaucher des diplômés et à créer des opportunités de mentorat pour son équipe de développement.