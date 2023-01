Maverick Games prépare un AAA en monde ouvert avec des anciens de Playground Games

Filiale de Microsoft et des Xbox Game Studios, Playground Games perd plusieurs développeurs vétérans au profit de la création du studio indépendant Maverick Games.

Basée à Leamington Spa, au Royaume-Uni, Maverick Games développe actuellement une création originale “haut de gamme” en monde ouvert pour consoles et PC avec une équipe talentueuse composée de Tom Butcher en tant que producteur exécutif, Matt Craven en tant que responsable technique, Gareth Harwood en tant que directeur du contenu, Fraser Strachan en tant que directeur audio, Ben Penrose en tant que directeur artistique et Elly Marshall en tant que directrice UX/UI. Celle-ci est d’ailleurs chapeautée par le directeur créatif Mike Brown et la directrice des opérations Harinder Sangha.

EXCITING UPDATE: Today we're announcing the launch of Maverick Games, a new, independent AAA studio based in the the bustling game dev hub of Leamington Spa, UK.

Come join us! https://t.co/PeVXuAFQKD#BeAMaverick #MaverickGames #UKGameDev

— Maverick Games (@MaverickGames) January 10, 2023