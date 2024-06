Light dévoile un nouveau téléphone minimaliste avec un écran OLED noir et blanc

Cet appareil a été conçu délibérément sans applications, mais est doté d'une puce NFC pour effectuer des paiements. Qu'en pensez-vous de cette fonctionnalité moderne ?

Tl;dr Light lance son nouveau téléphone minimaliste, le Light Phone III.

Le Light Phone III offre des fonctions simples et écarte l’accès aux médias sociaux, internet et e-mail.

L’appareil est équipé d’un écran noir et blanc OLED et d’une roue de défilement analogique.

Bien que coûteux à l’origine, le téléphone est actuellement proposé à un prix réduit pour les adoptants précoces.

Le minimalisme réinventé avec le Light Phone III

Alors qu’Apple continue d’ajouter sans cesse de nouvelles fonctionnalités à ses smartphones, d’autres entreprises, se démarquent en suivant une voie contraire. C’est le cas notamment de Light, qui a récemment dévoilé son dernier bijou de technologie minimaliste. Conçu pour ceux qui souhaitent s’évader de l’obsession technologique contemporaine, le Light Phone III offre un décalage distinct dans un monde saturé d’applications.

Son écran OLED noir et blanc, choisi au lieu du traditionnel écran en papier électronique, s’intègre parfaitement à l’esthétique épurée de l’appareil. Cependant, ne vous attendez pas à surfer sur internet, ou à consulter vos e-mails et les réseaux sociaux sur ce téléphone. Le Light Phone III privilégie “l’essentiel”, sans pour autant tomber dans le dénuement total.

Fonctionnalités du Light Phone III

En dépit de sa simplicité, le Light Phone III n’est pas dépourvu de caractéristiques intéressantes : outre les fonctions d’appel et de SMS, il intègre un appareil photo, une puce NFC pour les paiements, un outil de navigation, un lecteur de musique simple, une alarme et un timer. Critère fascinant, cet appareil minimaliste possède une molette de défilement analogique dédiée à la navigation et aux réglages.

Caractéristiques du Light Phone III

Mis à part ses fonctionnalités simplifiées, le Light Phone III est doté d’une valeur ajoutée technologique, avec 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire et une puce Qualcomm plus récente. Light garantit aussi la confidentialité des données de navigation, évitant ainsi tout risque de suivi par Google.

Il faut noter tout de même que la qualité de la photo est assez basique et ne peut rivaliser avec celle des smartphones modernes comme Google ou Apple. Cependant, Light assure que la fonction de l’appareil photo est suffisante pour répondre aux besoins pratiques.

Un prix élevé, pour combien de temps ?

Malheureusement, le Light Phone III coûte 800 $, un prix qui peut sembler exorbitant pour un téléphone d’une telle simplicité. Néanmoins, Light offre actuellement une réduction pour ceux qui souhaitent adopter tôt ce concept, ramenant le prix à 400 $ pour une durée limitée, afin de financer sa production en masse.