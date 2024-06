Blackmagic travaille sur une caméra pour des vidéos immersives avec Apple Vision Pro

La société annonce que le produit sera disponible plus tard cette année. Curieux de connaître les détails de son lancement ?

En ouvrant un nouveau chapitre dans le monde de la vidéo immersive, Apple a révélé lors de sa présentation WWDC de cette année un partenariat fascinant avec Blackmagic Design. Le géant de la technologie a annoncé travailler avec cette entreprise réputée dans le domaine du cinéma numérique pour développer du contenu captivant pour son casque de réalité mixte, Vision Pro.

Blackmagic Design n’a pas tardé à répondre à cet appel à l’innovation, partageant sur Twitter l’annonce de la création d’une caméra spécifiquement conçue pour capter des films immersifs pour le Vision Pro d’Apple. Appelée Blackmagic URSA Cine Immersive, cette caméra révolutionnaire promet des “16 stops de plage dynamique pour du contenu de cinéma immersif stéréoscopique 3D à 90 fps”, et une résolution stupéfiante de 8,160 x 7,200 par œil. Intrigant, le fabricant a également révélé que cette caméra pourra être attachée à un drone pour des vidéos aériennes.

Introducing Blackmagic URSA Cine Immersive! New camera in development, designed to capture content for Apple Vision Pro with 8160 x 7200 resolution per eye, 16 stops of dynamic range for 90fps stereoscopic 3D immersive cinema content and more! Available later in 2024. Learn more! pic.twitter.com/5pbSDnJYuI

— Blackmagic Design (@Blackmagic_News) June 10, 2024