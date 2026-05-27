L’IA selon Sam Altman : une utilité mondiale sous contrôle privé

Sam Altman, PDG de ChatGPT, attire l’attention avec son ambition de proposer l’intelligence artificielle à la demande, facturée à l’unité. Ce projet suscite déjà des inquiétudes parmi ses détracteurs quant aux usages et dérives potentielles de l’IA.

Tl;dr Sam Altman imagine l’IA comme une utilité essentielle (comme l’eau ou l’électricité), vendue à la consommation via des API et des services à la demande.

Cette vision est jugée à la fois plausible technologiquement, mais inquiétante car elle pourrait concentrer le pouvoir cognitif entre quelques grandes entreprises et creuser les inégalités d’accès.

Le débat soulève aussi des enjeux démocratiques, écologiques et stratégiques, notamment sur la dépendance aux géants technologiques et l’impact énergétique des infrastructures d’IA.

Vers une intelligence artificielle « à la demande » ?

Sam Altman, PDG d’OpenAI, n’a pas manqué de susciter un vif débat lors de son intervention récente chez BlackRock, à Washington. En déclarant : « Nous voyons un futur où l’intelligence sera une utilité, comme l’électricité ou l’eau, que les gens achèteront à la consommation », il a provoqué une vague de réactions contrastées bien au-delà du secteur technologique.

L’analogie électrique, entre logique économique et inquiétudes citoyennes

Pour certains observateurs, l’idée selon laquelle l’IA deviendrait une infrastructure aussi incontournable que l’électricité ou Internet paraît inévitable. Après tout, de nombreuses entreprises, parmi lesquelles Google, Microsoft, ou encore Anthropic, s’appuient déjà sur des API pour intégrer des assistants conversationnels, des moteurs de recherche intelligents et d’autres outils dans leur quotidien professionnel. Plutôt que de créer leur propre « intelligence », elles branchent leurs services sur cette nouvelle « cognitive grid », facturée à l’usage.

Mais cette vision industrielle soulève des critiques acerbes. Certains dénoncent la mainmise croissante d’une poignée d’acteurs privés sur ce qui devient peu à peu le socle même de nos capacités décisionnelles, éducatives et créatives. L’idée qu’une société puisse bientôt vendre de « l’intelligence mesurée au compteur » ne manque pas d’inquiéter.

Derrière la métaphore : enjeux démocratiques et environnementaux

Les commentaires sur le réseau social X sont révélateurs : nombre d’internautes voient dans ces déclarations le spectre d’une concentration sans précédent du pouvoir cognitif mondial. Une liste de questions surgit :

Que se passe-t-il si l’accès à cette « infrastructure cognitive » devient payant ou restreint ?

L’écart entre ceux qui pourront se payer ces services premium et les autres risque-t-il de se creuser ?

Quelle autonomie pour les écoles ou administrations face à des outils conçus par des entreprises privées ?

Par ailleurs, beaucoup rappellent que les modèles actuels d’IA ont été entraînés grâce à des masses considérables de données publiques issues du web (œuvres, livres, forums) sans que leurs auteurs aient été rétribués.

À cela s’ajoute un paradoxe frappant : en voulant rendre l’intelligence accessible « comme une utilité publique », ces technologies consomment déjà des ressources physiques gigantesques. Les data centers nécessaires au fonctionnement de l’IA engloutissent électricité, eau et espace, générant une inquiétude croissante dans certaines communautés américaines où des voix comme celle d’Erin Brockovich dénoncent désormais leur impact écologique.

L’enjeu stratégique derrière la promesse technologique

En filigrane, ce débat révèle combien certains leaders du secteur perçoivent déjà l’intelligence artificielle généralisée non plus comme un simple outil mais comme le futur réseau vital des sociétés modernes. Que cette perspective suscite fascination ou méfiance dépendra sans doute du niveau de confiance accordé à ceux qui bâtissent cette nouvelle infrastructure planétaire.