L’intelligence artificielle développe des capacités de plus en plus sophistiquées pour simuler les émotions humaines, au point que certains utilisateurs ressentent des sentiments amoureux à son égard, troublant ainsi la frontière entre réalité et illusion émotionnelle.

Tl;dr L’attachement aux IA s’explique en partie par des mécanismes d’enfance et des relations parasociales qui persistent à l’âge adulte.

Les IA renforcent ce phénomène en répondant émotionnellement, ce qui favorise des liens affectifs malgré l’absence de véritables sentiments.

Les personnes isolées ou vulnérables sont les plus à risque, avec un enjeu majeur : préserver les relations humaines réelles pour la santé mentale.

Les racines psychologiques de l’attachement aux intelligences artificielles

En observant les récents comportements, on découvre qu’un Américain sur cinq affirme avoir déjà vécu une forme de relation amoureuse avec une intelligence artificielle. Un chiffre qui peut étonner et qui invite à s’interroger : comment en arrive-t-on là ? Selon le psychothérapeute britannique Dr Aaron Balick, auteur de l’ouvrage The Psychodynamics of Social Networking, il faut remonter à notre enfance pour comprendre ce phénomène. L’attachement développé envers un compagnon virtuel rappelle celui que nous portions, enfants, à notre ours en peluche, ce « objet transitionnel » qui nous rassurait en l’absence de nos parents.

Des relations parasociales à l’ère du numérique

En grandissant, ces mécanismes restent présents. Le Dr Aaron Balick explique que beaucoup d’adultes ressentent des émotions envers des célébrités ou des personnages fictifs, ce que les spécialistes appellent les relations « parasociales ». Avec les IA conversationnelles, cette dynamique prend un nouveau tournant : « L’IA fait semblant de rendre nos sentiments alors qu’elle n’éprouve rien », analyse-t-il. Pourtant, même informé de cette absence d’émotion réelle, l’être humain reste vulnérable ; il est dans notre nature profonde de s’attacher, parfois au détriment du rationnel. Contrairement à un jouet silencieux, une IA peut répondre : « Là où notre ours en peluche se taisait, l’IA dira parfois “je t’aime” en retour. »

Profils concernés et facteurs de risque

Tout le monde n’est cependant pas exposé de la même façon. Parmi les profils les plus susceptibles d’entretenir ce type de lien figurent :

Personnes isolées ou socialement vulnérables .

. Individus anxieux ou dépressifs en quête de réconfort .

. Utilisateurs passant beaucoup de temps avec l’IA.

Plus la relation avec la machine se prolonge, plus le risque d’attachement émotionnel augmente, un effet dose favorisé par le caractère complaisant et flatteur programmé dans la plupart des IA.

L’enjeu crucial : préserver la santé mentale face aux relations virtuelles

Le danger principal ? Que ces attachements virtuels prennent le pas sur les échanges humains authentiques. Le Dr Balick insiste sur la nécessité absolue des interactions réelles pour le maintien d’une bonne santé mentale : « Aussi difficiles soient-elles, elles restent indispensables à notre équilibre psychique ». Mettre fin à une relation avec une IA n’est pas anodin : un véritable travail de « deuil » peut être nécessaire, idéalement accompagné par un professionnel. Au fond, conclut-il, rien ne saurait remplacer la richesse des liens humains véritables, un rappel essentiel à l’heure où le virtuel bouscule nos repères émotionnels.